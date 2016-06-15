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Армейские международные игры соберут команды из 23 стран: за медали сразится и белорусская сборная

15 июня 2016 06:35
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Новости Беларуси. Одной из тем встречи Совета министров обороны СНГ станет подготовка и проведение Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди команд из 23 стран за медали будет сражаться и белорусская сборная. Соревнования будут длиться две недели и пройдут на полях России и Казахстана.

Одна из номинаций, в которой выступят военные специалисты, - «Безопасный маршрут». Здесь инженеры предстанут в роли отряда обеспечения движения танковых подразделений.

Юрий Филев, капитан команды (Беларусь):
Цель данного конкурса - слаженность подразделений инженерных войск. Сапёрное отделение, которое будет обеспечивать прохождение прохода для техники, раскладывание мостов для преодоления противотанкового рва, после чего работа путепрокладчика и инженерной машины разграждения. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Юрий Филев

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