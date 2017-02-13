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Полуфинал Кубка Федерации по теннису Беларусь – Швейцария пройдет в Минске 22-23 апреля

13 февраля 2017 10:20
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки будут хозяйками полуфинала Кубка Федерации со Швейцарией. Право проведения престижного турнира в Минске накануне завоевали отечественные спортсменки. Они впервые пробились в квартет лучших команд мира, обыграв на корте «Чижовка-Арены» соперниц из Нидерландов со счетом 4:1.

Поддержал наших девушек в такой важной и непростой игре Александр Лукашенко. Глава государства активно болел за спортсменок на трибуне.

В напряжении зрителей, теннисистки держали почти полтора часа, прежде чем стало понятно: белоруски сильнее своих соперниц из Нидерландов. После триумфального завершения матча Александр Лукашенко лично пообщался с нашими теннисистками и поздравил их с победой.

Также Александр Лукашенко отметил хорошую игру и представителей сборной Нидерландов.

Встреча за выход в финал с участием наших спортсменок состоится 22-23 апреля в Минске. В командном женском рейтинге сборная Беларуси сейчас на 8 месте, Швейцария – на одну позицию выше.

В другом полуфинале действующие обладатели Кубка Федерации чешские теннисистки сыграют в гостях у команды США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Теннис

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