Анна Калиновская: Финал чемпионата Европы по волейболу – достаточно престижное мероприятие, будем готовиться достойно

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечают игрок сборной Беларуси по волейболу Анна Калиновская и генеральный директор клуба «Минск» Александр Мишин.

Анна, мы, как тут вас увидели, слегла обалдели. Вы больше похожи на фотомодель, чем на волейболистку. Как с такими данными играть в волейбол?

Анна Калиновская:

Одно другому не мешает, я считаю. Волейбольная площадка – это та же сцена, мы должны показывать шоу.

Аня, вы готовы вести за собой команду?

Анна Калиновская:

Конечно же. Финал чемпионата Европы – это достаточно престижное мероприятие, мы будем готовиться достойно.

В сюжете было сказано, что настало время отпуска, можно отдохнуть. Но отдыхать, собственно, некогда – уже вот-вот начнется непосредственно чемпионат Европы.

Анна Калиновская:

Да, буквально три месяца до чемпионата Европы. Но, я думаю, Петр Иванович даст отдохнуть, набраться свежих сил. И где-то через месяц мы, наверное, приступим к следующим тренировкам.

То есть махнуть на Мальдивы можно успеть.

Анна Калиновская:

Да.

Прекрасно. Александр, вопрос к вам. Вашей структуре принадлежит и мужской «Строитель», и женская «Минчанка». Но так как сейчас больше начали говорить о женском волейболе – чемпионат страны. Бытует мнение, что сильный чемпионат – сильная сборная. У нас сильный чемпионат?

Александр Мишин:

Не сказал бы, что очень сильный. Очень среднего класса, поэтому не зря игроки, которые что-то из себя представляют и востребованы за рубежом, все-таки хотят уехать. Так что, думаю, хотелось бы посерьезнее чемпионат.

Что для этого нужно делать? Чего не хватает?

Александр Мишин:

Тут много слагаемых. Тут, наверное, и финансирование, и атрибутика самого чемпионата. Может быть, есть смысл подумать и по одной игре проводить, но делать из этого событие, а не две игры, и обе рутинные. Надо людей возвращать на трибуны, однозначно, потому что народ голосует своим присутствием или отсутствием на трибунах. Об этом много говорят.

Становится ли наша сборная женская сильнее с каждым годом? Вы, волейболистки, балуете нас выходами в финальную часть чемпионата Европы, но мы уже начинаем ждать чего-то большего, чем игра просто в группе. Выход в плей-офф был в прошлом году. Возможно ли пойти дальше?

Анна Калиновская:

Здесь еще влияет жеребьевка и на кого ты выйдешь в стыковых матчах. Большое влияние удачи.

У нас будут Россия и Хорватия – два фаворита на чемпионате Европы. Что это за команды?

Александр Мишин:

И Болгария. Серьезные команды.

Анна Калиновская:

Команда России – это прошлые чемпионы Европы, достаточно титульная команда. На прошлом чемпионате Европы, по-моему, взяли одну партию, на этом – как минимум две.

Уже прогресс. Мы с Кристиной смотрели матчи со сборной Украины. И во втором матче от нервного напряжения прямо чуть не сошли с ума. Не только мы, но вся наша редакция и вся страна. Когда, кажется, все складывалось хорошо, а в итоге чуть-чуть не проиграли. Но не дай бог, конечно. Что случилось там, расслабились?

Анна Калиновская:

Да. Наверное, соглашусь, что немного расслабились, почувствовали вкус победы и выхода в финал. И недооценили, что все-таки Украина – достойный противник, там играют девочки хорошего высокого уровня, которые показали свою игру и попугали нас.

Не только вас, попугали всех нас.

Аня, вы когда готовитесь к игре с ильным соперником, как-то рассматриваете его ошибки, составляете досье на него?

Анна Калиновская:

Да, конечно. У нас есть в команде статист, который подготавливает статистику. Конечно же, тренерский состав просматривает игры и проводит тренировочный процесс, исходя из этого. К сожалению, у нас не было материалов о сборной Украины, мы готовились только на видео и статистике команды «Химик», на основе которой состоит сборная Украины. Скажем так, этого было недостаточно.

Пришлось узнавать соперника по ходу дела.

Анна Калиновская:

Да.

Как отметили такое событие? Пошли в какое-то кафе потом или по пути в Минск уже отмечали?

Анна Калиновская:

Я, к сожалению, не смогла остаться – я уехала в Минск к ребенку. А команда, конечно, гуляла.

А команда дружная у вас вообще, часто какие-то мероприятия совместные проходят?

Анна Калиновская:

Вы знаете, с Петром Хилько у нас стал более сплоченный коллектив. Он все время работает над этим, старается собрать команду на какие-то экскурсии, в какие-то компании, на шашлыки и прочее. И считаю, что в этом году очень дружная команда.

Этакий тимбилдинг проводит, как сейчас модно говорить.

Александр, вы в «Минчанке» проводите тимбилдинг? И что скажете об игре сборной Беларуси под руководством Петра Хилько? Насколько она отличается?

Александр Мишин:

Сборная в этом году удивила, скорее, острой подачей и хорошим приемом. У нас самым страшным, насколько я помню по прошлым годам, был некачественный прием. В этом году справились и приятно удивили девочки. Я думал, что будет хуже именно на приеме. Отсюда вся завязка на атаку идет и отсюда же контратака с той стороны, и намного легче справляться при хорошем приеме.

А с кем проще – с мужской командой или с женской?

Александр Мишин:

У каждого тренера, наверное, своя специфика, как проще. Мне кажется, что с женщинами сложнее.

Почему?

Александр Мишин:

Они более деликатные, с ними надо более аккуратно.

Анна Калиновская:

Женский коллектив, мне кажется, всегда сложен. Со своими интригами. Хочу сказать, что Петру Хилько, наверное, удалось не только сплотить наш женский коллектив, но и подобрать ключ к каждому игроку и стать нам другом.

Вы говорите про интриги. То есть у вас как в балете: подсыпание кнопок в пуанты, в кеды?

Анна Калиновская:

Нет, мы же команда – друг другу мы не будем ничего делать, только если противнику.

Надеемся, что до этого не дойдет. Вы обмолвились, что поехали в Минск к ребенку. Спортсменка и мама – это такая, в общем, сложная смесь. Вам во сколько после рождения ребенка пришлось вернуться на площадку?

Анна Калиновская:

Когда моему сыну было шесть месяцев, я уже начала играть в составе команды «Жемчужина Полесья». И сейчас ребенку 10 месяцев – я выступала за сборную. Конечно, очень сложно. Хочу поблагодарить свою маму, которая разрешила мне и осталась помочь с ребенком.

А малышу показывают игру мамы по телевизору?

Анна Калиновская:

Показывают, и уже даже в зал приносили.

То есть вы болельщиков творите?

Анна Калиновская:

Да. И, может быть, растим игроков.

Кстати, насчет маленьких игроков. Не столько маленьких, а молодежь есть? Подрастает смена, скажем так, какие-то хорошие имена появились в этом чемпионате страны?

Анна Калиновская:

У нас очень много появилось, наверное, хороших детских тренеров, которые пока еще растят смену нам. Но есть перспективные девочки, очень старательные. И я очень надеюсь, что спустя пять, может быть, меньше лет, они будут помогать национальной сборной. Но если их не перехватят и не перекупят в другие страны. Это очень большая проблема.

Азербайджан, Россия. Что сделать, Александр, чтобы не перехватили, чтобы сохранить это сокровище в стране?

Александр Мишин:

«Кормить» лучше надо дома.

Как происходит: приезжают купцы из России, предлагают большие деньги, большой контракт и договариваются с родителями?

Александр Мишин:

Как правило, клубное руководство об этом ничего не знает. Это обычно идет выход на родителей или непосредственно на человека, если он уже в сознательном возрасте. Если еще совсем молодой, тогда на родителей выходят и решают свои вопросы так. А нас уже ставят перед фактом.

У вас какие проблемы в подготовке резерва, в вашем клубе?

Александр Мишин:

Я как-то уже обмолвился о том, что хотелось бы более качественных детских тренеров получить из Университета физкультуры нашего. И проблема еще в том, что игроки, которые уже играли, не очень хотят поступать в Университет физкультуры и потом работать детским тренером. Надо стимулировать, надо что-то оплачивать, как-то заинтересовывать. Тогда будет интереснее.

Анна Калиновская:

А я бы не согласилась. Очень долгие годы играла за сборную Ольга Пальчевская – достаточно известное имя, очень хороший игрок. В этом году, к сожалению, она не смогла найти себе клуб и осталась вне игры. И пробовала себя с маленькими девочками, помогать тренировать. То есть видели, что человек без команды, она готова помогать, ей интересно работать с детьми, но не заинтересовали и не пригласили ни на какую детскую команду, ни на какую группу. Вроде бы люди хотят, но…

И сейчас не у дел?

Анна Калиновская:

Да.

Александр Мишин:

Первый раз слышу.

Да, вот, может быть, сейчас где-нибудь и найдут место, кто-нибудь услышит, потому что нехорошо. А дружат ли волейболистки с волейболистами?

Анна Калиновская:

Я только знакомлюсь с волейболистами.

Но вы поддерживаете, ходите на матчи, болеете?

Анна Калиновская:

Этот сезон я была не в Минске – в Мозыре. К сожалению, в Мозыре нет мужской команды. Наверное, и в Гомеле уже нет. Поэтому только смотрела за результатами по новостям, но телевидению. Выступление «Строителя» и БАТЭ.

«Строитель» в нынешнем сезоне произвел маленький фурор, наверное: повторил лучшее достижение в истории белорусского клубного волейбола, выйдя в полйфинал.

Александр Мишин:

Да не повторил – это впервые в суверенной Беларуси случилось.

Поэтому вопрос напрашивается сам собой: удастся ли сохранить команду и пойти еще дальше – выиграть еврокубок?

Александр Мишин:

Что касается первой части вопроса (сохранить команду), для этого мы подали заявку в Европейскую федерацию для участия в Лиге чемпионов. И я думаю, сегодня-завтра-послезавтра вопрос решится положительно, потому что были вывешены списки двух турниров. Это Кубок вызова и Кубок Федерации, и нас нет ни там, ни там. Значит, скорее всего, мы должны появиться где-то к среде в списке Лиги чемпионов.

То есть мой второй вопрос снимается автоматически: выиграть Лигу чемпионов будет невероятно сложно.

Александр Мишин:

Конечно. А возможно ли? Я не думаю, что в первый год это возможно. Нам было возможно в этом году выиграть Кубок вызова. Это реально было. Мы третий сезон почему-то попадаем на ранней стадии на победителя этого турнира, и они нас выбивают, к сожалению, и мы не можем добраться до финала. Не везет.

Есть такой замечательный волейболист – немец Себастьян Краузе, который был лидером «Строителя» в нынешнем сезоне. Для того, чтобы выступить успешно в Лиге чемпионов, надо, наверное, как-то усиливаться.

Александр Мишин:

Мы пытаемся. И пока предварительный разговор был с Краузе о том, что если мы будем играть серьезные соревнования, то он, скорее всего, к нам вернется. Мы точечно берем иностранных игроков. Может быть, связующего будем опять приглашать. Может быть, того же Дениса Петрова.

Скажите, «Строитель» будет заявляться в новом сезоне в чемпионат России, в Супер-лигу?

Александр Мишин:

Мы связывались с Российской Федерацией по этому поводу. Получили ответ такой, что в этом году сборная России будет готовиться к Олимпиаде, поэтому свой чемпионат они сворачивают как можно короче для того, чтобы освободить игроков сборной и они полноценно могли готовиться к Олимпиаде. Пока мы получили добро на Кубок России. И впервые будет проводиться (я так понимаю, разовая, наверное, будет акция, к 70-летию Победы) Кубок Победы. Нам предложили принять финал. Так что 16-20 октября приглашает всех на финал Кубка Победы, посвященного 70-летию Победы. Он должен состояться в Минске.

Анна, и вопрос к вам. Выиграли вы в этом сезоне чемпионство в составе «Жемчужины Полесья» из Мозыря. Каковы планы на следующий год ваши персонально?

Анна Калиновская:

Продолжать играть в волейбол. А где – пока открытый вопрос.

Возможно, будет легионерская страничка в вашей карьере?

Анна Калиновская:

Да. Я хотела бы вернуться в немецкий чемпионат, в котором была последние два сезона.