Андрей Лошко отметился дублем за «Ниагару». Наш форвард стал автором в том числе и победной шайбы. За что получил титул второй звезды противостояния. В сезоне у него 15 результативных действий в 10 дуэлях. Продлил бомбардирскую серию Илья Протас. Гол и передача представителя Синеокой принесли «Виндзору» викторию над «Саундом». Нападающий на данный момент идет на 6-й позиции в списке лучших снайперов лиги. Статистика впечатляет: 8 матчей и 15 очков.