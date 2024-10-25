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Андрей Лошко отметился дублем за «Ниагару»

25 октября 2024 15:03
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Юные белорусские хоккеисты продолжают помогать своим дружинам в борьбе за плей-офф Лиги Онтарио, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Лошко отметился дублем за «Ниагару»-1

Андрей Лошко отметился дублем за «Ниагару». Наш форвард стал автором в том числе и победной шайбы. За что получил титул второй звезды противостояния. В сезоне у него 15 результативных действий в 10 дуэлях. Продлил бомбардирскую серию Илья Протас. Гол и передача представителя Синеокой принесли «Виндзору» викторию над «Саундом». Нападающий на данный момент идет на 6-й позиции в списке лучших снайперов лиги. Статистика впечатляет: 8 матчей и 15 очков.

# Хоккей # Андрей Лошко

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