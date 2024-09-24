Алёна Фалей уступила в квалификации теннисного «тысячника» в Пекине

Алена Фалей не смогла выйти в основную сетку теннисного «тысячника» в Пекине. Во втором матче квалификации сильнее белоруски оказалась Далма Галфи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Венгерка располагается в рейтинге выше. Что и продемонстрировала на корте. Встреча не получилась долгой. Девушки уложились в 1 час 22 минуты. В первой партии борьбы практически не было – 1:6. Во второй конкуренции возросла, но не более того – 4:6. Таким образом, в основе выступит только Арина Соболенко. Она стартует со второго круга.