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Алёна Фалей уступила в квалификации теннисного «тысячника» в Пекине

24 сентября 2024 11:20
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Алена Фалей не смогла выйти в основную сетку теннисного «тысячника» в Пекине. Во втором матче квалификации сильнее белоруски оказалась Далма Галфи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Венгерка располагается в рейтинге выше. Что и продемонстрировала на корте. Встреча не получилась долгой. Девушки уложились в 1 час 22 минуты. В первой партии борьбы практически не было – 1:6. Во второй конкуренции возросла, но не более того – 4:6. Таким образом, в основе выступит только Арина Соболенко. Она стартует со второго круга.

# Теннис

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