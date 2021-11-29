Алексей Протас забил первый в карьере гол в НХЛ. С успехом его поздравил Овечкин

Новости Беларуси. Алексей Протас забил свой первый гол в карьере в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В том числе благодаря и его усилиям «Вашингтон» смог обыграть «Каролину» со счетом 4:2.

В раздевалке белорус получил на память подписанную шайбу, а Александр Овечкин вручил ему топор викинга как лучшему игроку нападения в этой встрече. Благодаря победе «столичники» расположились на первом месте Восточной конференции.

Протас в этом сезоне провел в НХЛ 11 игр, за которые смог заработать 4 очка полезности. Следующий матч «Вашингтон» проведет против «флоридских пантер» за первое место в Лиге. Можно рассчитывать, что белорус станет немаловажной частью этого противостояния.