Александр Журик: В матчах с Данией мы увидели, что в сборной Беларуси зарождается команда

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает ассистент главного тренера сборной Беларуси по хоккею Александр Журик.

Александр, две игры в Дании – два проигрыша. Причем второе поражение получилось достаточно болезненным. Нам стоит волноваться, ожидая чемпионат мира, или состав будет принципиально другим?

Александр Журик:

Вы знаете, принципиально другим он не будет. Конечно, мы ожидаем игроков для усиления, но пока, после этих двух игр, мы увидели, что в команде зарождается команда все-таки, она на стадии становления. Потому что разные игроки приходят из разных клубов, у них разные взгляды на игру, разные требования тренеров. И поэтому в этом момент, в этих двух играх, где-то, я думаю, вовремя вылезли наружу все недочеты и недостатки, над которыми нам надо работать. Основной момент и самый главный – это, конечно, дисциплина, которая подвела нас во второй игре очень сильно, где мы пропустили пять голов в меньшинстве. Я думаю, что ребята сделали правильные выводы и мы, в принципе, очень много общаемся, вчера говорили, что если так будет продолжаться, нам не за чем будет ехать на чемпионат мира. Поэтому надеемся, что все это принесет свои плоды, мы перестроимся и сможем более ответственно подходить к таким моментам.

Вы помогали Глену Хэнлону на минувшем чемпионате мира в качестве скаута. Теперь вы ассистент Дэйва Льюиса. Быстро адаптировались к новой роли?

Александр Журик:

Я уже работаю в детской школе московского «Динамо», шесть лет тренирую. Сейчас выпускной возраст, там ребята 17-летние. Когда я принимал это предложение, для меня тренерская работа была не в новинку. Ге-то волновался в плане того, что не знал, что ожидать, именно есть ли большая разница между детьми 17-летними (хотя они уже не дети) и командами мастеров. Разницы большой не оказалось. Поэтому, в принципе, к работе я привык. В каком-то смысле, мастера – это большие дети. Ошибки очень похожие, что делают дети, что делают мастера. В принципе, как только мастера могут воспринимать тебя как тренера. Моя задача – донести до них, что те вещи, которые я пытаюсь донести до них, правильные, они помогут.

Сейчас в сборной достаточно большой тренерский штаб. Как распределены обязанности и за что конкретно отвечаете вы?

Александр Журик:

Я отвечаю за меньшинство, за работу защитников, организационные вопросы по распорядку, по расписанию, которые мы обсуждаем с Дэйвом на выезде. Вот это, в принципе, мои задачи. О задачах остальных долго рассказывать.

Александр, на чьей стороне ваши симпатии в финальной серии Кубка Гагарина?

Александр Журик:

Симпатий у меня особых нет, просто хочется увидеть хороший интересный хоккей, содержательный. СКА, что мне очень понравилось, что они сумели под новым тренерским руководством перестроиться, потому что раньше это была команда, которая действовала или хотела действовать по принципу «мы забьем сколько захотим, а вы – сколько сможете». Сейчас, при новом тренере, они поняли, что с таким подходом игры не выигрываются, особенно чемпионаты и Кубки. Меня поражает эта команда сейчас, с каким терпением они играют в обороне, насколько они ждут ошибок соперника. Они уже не действуют так, как раньше. Даже имея подбор таких высококлассных игроков, они все-таки уделяют большое внимание обороне. Это нельзя недооценить. И тренерскому штабу реально удалось донести до игроков, что не только голами выигрываются игры в современном хоккее. Нужно уделять очень большое внимание обороне.

В «Ак Барсе» три белоруса: Сергей Костицын, Владимир Денисов и Константин Кольцов. В плей-офф информацию о травмах скрывают, но по косвенным признакам можно понять, что первые двое травмированы. Вам не тревожно в преломлении перспектив их появления в сборной? Это все-таки определяющие игроки.

Александр Журик:

Мы смотрим игры, поэтому если бы было что-то реально серьезное, я думаю, мы бы увидели в матчах какие-то серьезные травмы, после которых они ушли с поля и невозможно было бы вернуться. Поэтому я думаю, что если даже есть такой момент, как травма небольшая, что им помешало выступить в матче, то я думаю, что это не слишком серьезно и они успеют восстановиться.

Все-таки Костицына я давно уже не видел. По-моему, с серии с «Авангардом».

Александр Журик:

Информацию мы узнаем, но на данный момент не хотелось бы раскрывать все карты.

Александр, в вашей карьере был достаточно продолжительный заокеанский отрезок, проведенный в минорных лигах. Жалеете, что так и не удалось сыграть в НХЛ?

Александр Журик:

Конечно, любому профессиональному хоккеисту, у кого есть маломальское самолюбие, хотелось бы поиграть в НХЛ. Поэтому, конечно, такой осадочек остался. И иногда, когда смотришь любую игру в НХЛ, конечно, всегда вспоминаешь свои моменты, когда играл за океаном, когда стремился попасть туда, но не получилось.

Вас задрафтовал «Эдмонтон». Следите за выступлениями этой команды, болеете за нее или есть другие предпочтения?

Александр Журик:

Какой-то обиды или злости на клуб не осталось. Всегда интересно следить, потому что был там, всегда интересно смотреть. Вспоминаю всегда раздевалку, ту атмосферу, которая царит вокруг команды, которую обожают в этом городе. Очень вспоминаю те золотые времена, когда там играл Уэйн Грецки. Перед Дворцом стоит ему памятник. Ты заходишь во многие рестораны, где висят его фотографии, почти везде он фотографируется с людьми, с владельцами свободно. Они, конечно, боготворили и боготворят его в Эдмонтоне. Поэтому всегда, когда смотришь, эмблема симпатичная, для меня по крайней мере. Конечно, чувства остались положительные. Даже при всем том, что у меня не получилось заиграть в НХЛ.

А так, мне всегда интересно смотреть. «Лос Анджелес» – для меня команда, которая в последние годы была просто образцом. И то, что они вытворили в прошлом году в финале розыгрыша Кубка Стэнли, это просто фантастика. Любому тренеру хочется пережить чувства, когда уже, вроде, отступать некуда, ты проигрываешь, и вдруг каким-то чудесным образом команда перевоплощается, добивается результата. Когда выигрывается Кубок, когда почти никто не верит в тебя. И игра на линии ходит, соперник, вроде, владеет преимуществом, и вдруг как-то команда находит пути. Это особые чувства. Они стоят этих ежедневных травм, переездов, тренировок. Конечно, это очень тяжелая работа.

Роман Граборенко дебютировал в НХЛ. В концовке регулярного чемпионата белорусский легионер был вызван из фарм-клуба в стан «Нью-Джерси Дэвилз» и провел один матч за дьяволов. Граборенко вышел на лед в матче против «Тампы»: отыграл чуть меньше 12 минут, применил один силовой прием и заработал показатель полезности «плюс 1». Впрочем, побывка в сильнейшей лиге мира оказалась короткой. Спустя сутки Граборенко был отправлен назад в АХЛ.

Роман достаточно давно выступает за океаном, а шанс проявить себя предоставился только теперь. При этом провел белорус всего одну игру. В прошлом сезоне, оказавшийся в схожей ситуации Дмитрий Коробов махнул рукой на заокеанские перспективы рукой и уехал в КХЛ. Имеет смысл что-то советовать Граборенко?

Александр Журик:

Сложно что-то рекомендовать в таких ситуациях, потому что у парня своя голова есть на плечах. И очень важно, чего он реально хочет. Если ты реально чего-то хочешь в жизни, ты можешь добиться. Значит где-то, может быть, он еще хочет этого сильно, он стремиться и делает все, чтобы попасть туда. Это нельзя не уважать. И если будет хорошо играть в фарм-клубе, будет на виду, будет перспектива в НХЛ, то в КХЛ, я думаю, всегда дадут ему шанс себя проявить. Поэтому я только уважаю то, что он стремится попасть в сильнейшую лигу мира и закрепиться там. Пожелаем ему удачи.