Александр Грачев: К сожалению, в Беларуси родители неохотно ведут своих детей в секции хоккея на траве

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает исполнительный директор «Белорусской федерации хоккея на траве» Александр Грачев.

Мы с Сергеем, когда готовились к программе, обнаружили ужасную вещь. Оказывается, люди, которые со спортом на «вы», не совсем понимают, что такое индорхоккей, и путают его с хоккеем и хоккеем на траве. Так откройте тайну, что это за вид спорта.

Александр Грачев:

Индорхоккей – это так называемый хоккей на траве в закрытых помещениях. Это такая же разновидность, как футбол и мини-футбол. То есть это зимний вариант хоккея на траве – в зале. Мы играем на паркете, клюшки чуть отличаются по своей структуре, по весу, также мячи отличаются, площадка 40 на 20 – меньше, чем поле для хоккея на траве (91 на 50 – почти как футбольное). Мы играем на паркете. В принципе, ничего отличительного от мини-футбола.

Так получается, что все спортивные форумы, которые последнее время проходят в Беларуси, вызывают неизменный восторг гостей, болельщиков, спортсменов. Как вы считаете, ваше мероприятие тоже вызовет такие лестные оценки?

Александр Грачев:

Я думаю и уверен в этом, что наш чемпионат Европы по индорхоккею будет таким же значимым, таким же по масштабности и по своему проведению красивым. И я думаю, что он останется в сердцах гостей столицы, иностранных участников, а также всех болельщиков, которые придут посетить наш чемпионат Европы.

Кстати, как пришла в голову идея зазвать к нам такой турнир? Кто-то предложил или сами придумали?

Александр Грачев:

Идея этого турнира вынашивалась у нас уже давно. Так как мы имеем хорошие результаты в индорхоккее, особенно женская национальная команда, на чемпионате мира мы занимали четвертое место, на чемпионате Европы мы были вторыми, всегда в упорной борьбе проигрывали сборной Германии (это лидер в мировом и европейском индорхоккее), было принято решение на заседании исполкома Федерации сделать заявку на проведение этого турнира в Минске. Для дальнейшей популяризации хоккея и индорхоккея в нашей стране.

Как будете зазывать болельщиков на трибуны? Есть какая-то специальная, может быть, у вас программа, реклама?

Александр Грачев:

Уже с начала месяц и в прошлом году, в начале декабря, уже была развернута программа по анонсу нашего чемпионата Европы. Это афиши, это презентационный ролик нашего чемпионата Европы. Он сейчас размещен в вагонах метрополитена, в общественном транспорте. Везде, где только можно.

Команда готова? Как готовится? Волнуются, переживают или в обычном режиме, все хорошо?

Александр Грачев:

У команды обычное спортивное волнение. Естественно, родные стены налагают особую ответственность хорошо, достойно выступить перед своими болельщиками, родными и так далее. Команда готовится. В четверг она прибывает в Минск, располагается, начинаются тренировочные занятия. 20-21 – тренировочные игры, тренировки. 22 мы начинаем.

У команды задача победить любой ценой или просто можем довольствоваться участием?

Александр Грачев:

Нет, естественно, что задачи стоят самые высокие – быть в призерах. Конечно, хочется, чтобы мы попали в финал. Основная задача – быть в тройке.

Почему решились на такой шаг и пригласили зарубежного тренера? В своем отечестве не нашлось пророка?

Александр Грачев:

У нас есть свои хорошие тренеры, но мы захотели привнести какую-то новизну в наш хоккей на траве, в наш вид спорта. Потому что он не стоит на месте, он развивается. Для этого было принято решение пригласить голландского специалиста, который возглавляет образовательный комитет и тренерский комитет Европейской и Международной федераций хоккея на траве. На данный момент он тренер топ-уровня.

Такой футбольный Фабио Капелло.

Александр Грачев:

Скажем так. Можно сравнить и с Фабио Капелло.

И прогресс уже налицо?

Александр Грачев:

Прогресс действительно уже налицо. Недавний чемпионат Европы по хоккею на траве на большой площадке, который прошел в июле в Праге. Там мы заняли третье место, чуть-чуть недотянули, чтобы попасть в элитный дивизион, в котором играет всего лишь восемь команд (не так, как в других видах спорта, где есть и 12, и 16 команд, и даже 24). Есть очень значимый прогресс, наши девушки-спортсменки очень рады, очень много новизны, полезного. И те системы, которые применяет главный тренер, для всех (и для обслуживающего персонала, и для белорусских тренеров) в новизну.

Болельщикам можно прийти на трибуны, чтобы посмотреть какой-то действительно красивый вид спорта. Я был на Олимпийских играх и специально посещал хоккей на траве, смотрел женский. Это просто очарование. Недавно министр спорта Александр Шамко принял у себя нашу национальную сборную, тепло побеседовали. Девочки там все просто красавицы – приходи, смотри и радуйся. А назовите главных звезд этой команды.

Александр Грачев:

Главных звезд я бы не стал выделять– это вся команда в целом, потому что это командный вид спорта в первую очередь. Это лидеры нашей сборной – капитан команды Рита Батура, защитники Анна Заброцкая, Юлия Курганская, нападающий Юлия Михейчик, которая недавно восстановилась после травмы. Я думаю, она поможет нам, она признавалась лучшим игроком чемпионата Европы. Я думаю, что она очень нам поможет на этом чемпионате Европы с реализацией наших голевых моментов.

Александр, а что из себя представляет чемпионат Беларуси по хоккею на траве, по индорхоккею? Насколько это серьезный турнир?

Александр Грачев:

Чемпионат Беларуси у нас проводится среди мужских и женских команд. В мужском чемпионате принимают участие восемь команд, среди команд Высшей лиги. К сожалению, на данный момент и в женском, и мужском хоккее только одна лига – Высшая. В женском хоккее у нас играет шесть команд. Это представители всех областей и Минска. Уровень чемпионата, конечно, хотелось бы немножко увеличить, увеличить количество команд. Сейчас мы пытаемся это сделать и открыть новые точки развития хоккея в Могилевской области, в Бобруйске, чтобы дальше популяризировать там хоккей, развивать его и усилить наш чемпионат.

А легионеров нет в наших клубах? Я знаю, что жена голландского тренера Роберта Маскаанта, который тренировал здесь минское «Динамо», играла в хоккейном клубе «Минск». И Маскаант приходил сам, болел.

Александр Грачев:

Она сейчас уже закончила свою карьеру хоккеистки. Была в прошлом членом сборной Голландии, участвовала в Олимпийских играх. Она хороший игрок, но сейчас такого уровня, европейские звезды у нас в чемпионате не играют. Пока довольствуемся ближним зарубежьем – Россия, Украина.

К нам каждую неделю приходят представители разных видов спорта и многие жалуются на такую проблему, что детские секции пустуют. Тут родители ведут своих деток в секции по индорхоккею?

Александр Грачев:

По индорхоккею, и что касается хоккея на траве, на данный момент и у нас есть такая же проблема. Неохотно ведут родители своих детей на хоккей на траве. Если посмотрят, для них это непонятный какой-то вид спорта, они считают его травмоопасным, оберегают ребенка. Но мы стараемся, работаем над этим, чтобы больше в средствах массовой информации освещать наш вид спорта, что он не такой уж и травмоопасный, что он больше дает хорошее развитие, динамику детям, юношам, чтобы они дальше росли.

Люди советского поколения наверняка знакомы с хоккеем на траве, зная такую команду, как «Ритм» из Гродно. Легендарная команда, выигравшая все и вся, наверное, что только можно. Насколько сейчас в Гродно развит хоккей на траве, где сейчас центр белорусского хоккея на траве?

Александр Грачев:

«Ритм» из Гродно и на сегодняшний момент очень хорошая, боеспособная команда, также в лидерах. Они с хоккейным клубом «Минск» борются за 1-2 места. Они стали неизменными лидерами чемпионата. И сейчас в Гродно больших проблем с хоккеем нет. Их поддерживает «Гродноазот». Очень хорошая у них поддержка, команда. У них идет развитие, детская спортивная школа очень хорошо работает, на ведущих ролях в республике.

А кто сильнее у нас – мужчины или женщины – в хоккее на траве?

Александр Грачев:

На данный момент женщины. По результатам на данный момент у нас превосходят женщины мужчин.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наша сборная не выступит?

Александр Грачев:

Не выступит, к сожалению. В марте мы были в Дублине на отборочном турнире, во втором раунде мы заняли четвертое место, которое нам не позволило дальше бороться за путевку на Олимпийские игры.

Но, в принципе, это реальная перспектива – отобраться на Олимпийские игры?

Александр Грачев:

Я думаю, что Олимпиада в Токио, которая пройдет в 2020 году, если наш голландский специалист останется с нами. У него есть на это большие перспективы – остаться с нами работать, развивать белорусский хоккей, на данный момент он уже готовит программу, есть какие-то наработки программы подготовки к Олимпийским играм в Токио. Первостепенная задача на следующий сезон – это попадание на чемпионат мира 2018 года по хоккею на траве.