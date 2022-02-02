Александр Гагиев в Пекине: «К сожалению, есть вопросы с отоплением, в холле очень холодно»

Новости Беларуси. Белорусская олимпийская команда продолжает обживаться в Пекине. Наши спортсмены не только полностью наладили быт, но и приступили к тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На данный момент в столице Поднебесной находятся конькобежцы, лыжники и биатлонисты. В четверг, 3 февраля, ожидается прибытие горнолыжницы Марии Шкановой. Чуть позже к сборной присоединятся представители фигурного катания и фристайла. Кто-то уже вошел в привычный соревновательно-тренировочный ритм, а кто-то еще распаковывает чемоданы.

Александр Гагиев, шеф белорусской миссии на Олимпийских играх в Пекине:

В целом обстановка рабочая. Конечно, смущают эти маски, «скафандры» все. В деревне разместились неплохо, довольно комфортные номера. К сожалению, есть вопросы с отоплением – в холле очень холодно. В номерах дополнительные обогреватели мы установили, поэтому, в общем-то, на сегодня вопрос решен. Знакомимся с объектами.