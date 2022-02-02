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Александр Гагиев в Пекине: «К сожалению, есть вопросы с отоплением, в холле очень холодно»

02 февраля 2022 16:06
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Новости Беларуси. Белорусская олимпийская команда продолжает обживаться в Пекине. Наши спортсмены не только полностью наладили быт, но и приступили к тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Гагиев в Пекине: «К сожалению, есть вопросы с отоплением, в холле очень холодно»-1

На данный момент в столице Поднебесной находятся конькобежцы, лыжники и биатлонисты. В четверг, 3 февраля, ожидается прибытие горнолыжницы Марии Шкановой. Чуть позже к сборной присоединятся представители фигурного катания и фристайла. Кто-то уже вошел в привычный соревновательно-тренировочный ритм, а кто-то еще распаковывает чемоданы.

Своими впечатлениями от увиденного в Пекине в эксклюзивном интервью делится шеф нашей миссии Александр Гагиев.

Александр Гагиев в Пекине: «К сожалению, есть вопросы с отоплением, в холле очень холодно»-4

Александр Гагиев, шеф белорусской миссии на Олимпийских играх в Пекине:
В целом обстановка рабочая. Конечно, смущают эти маски, «скафандры» все. В деревне разместились неплохо, довольно комфортные номера. К сожалению, есть вопросы с отоплением – в холле очень холодно. В номерах дополнительные обогреватели мы установили, поэтому, в общем-то, на сегодня вопрос решен. Знакомимся с объектами.

«Сегодня уже получше лед». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ. Читайте здесь.

Александр Гагиев в Пекине: «К сожалению, есть вопросы с отоплением, в холле очень холодно»-7

Соревновательная программа с участием наших спортсменов откроется в субботу, 5 февраля. Будем переживать за конькобежцев, лыжников и, конечно, смешанную биатлонную эстафету.

Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты.

# Зимняя Олимпиада # Александр Гагиев # Мария Шканова # Фотофакт

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