Александр Гагиев в Пекине: «К сожалению, есть вопросы с отоплением, в холле очень холодно»

Новости Беларуси. Белорусская олимпийская команда продолжает обживаться в Пекине. Наши спортсмены не только полностью наладили быт, но и приступили к тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская олимпийская команда продолжает обживаться в Пекине. Наши спортсмены не только полностью наладили быт, но и приступили к тренировкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На данный момент в столице Поднебесной находятся конькобежцы, лыжники и биатлонисты. В четверг, 3 февраля, ожидается прибытие горнолыжницы Марии Шкановой. Чуть позже к сборной присоединятся представители фигурного катания и фристайла. Кто-то уже вошел в привычный соревновательно-тренировочный ритм, а кто-то еще распаковывает чемоданы.
Своими впечатлениями от увиденного в Пекине в эксклюзивном интервью делится шеф нашей миссии Александр Гагиев.
Александр Гагиев, шеф белорусской миссии на Олимпийских играх в Пекине:
В целом обстановка рабочая. Конечно, смущают эти маски, «скафандры» все. В деревне разместились неплохо, довольно комфортные номера. К сожалению, есть вопросы с отоплением – в холле очень холодно. В номерах дополнительные обогреватели мы установили, поэтому, в общем-то, на сегодня вопрос решен. Знакомимся с объектами.
«Сегодня уже получше лед». Марина Зуева показала свой номер в Пекине и рассказала о тренировках перед ОИ. Читайте здесь.
Соревновательная программа с участием наших спортсменов откроется в субботу, 5 февраля. Будем переживать за конькобежцев, лыжников и, конечно, смешанную биатлонную эстафету.
Минус 20°C и высшая точка в 1712 метров. Показываем, в каких условиях будут выступать на ОИ белорусские биатлонисты.