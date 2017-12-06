Александр Богданович прокомментировал решение МОК в отношении России на Играх-2018

Новости России. МОК отстранил Россию от зимней олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнения белорусского мира спорта выслушала наш корреспондент Анастасия Дехтяр.

Допинг-тема, так или иначе, пятнала репутации разных спортсменов, разных стран, при разных обстоятельствах. Но эта, пожалуй, стала самой массовой и громкой.

Олимпийский чемпион Александр Богданович, что называется, тоже в теме «подковерных» игр. С допустимыми остатками мельдония, а по сути «чистого» спортсмена, дисквалифицировали на год, аккурат, перед играми четырёхлетия.

Александр Богданович, Олимпийский чемпион в гребле на каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если взять Древний Рим, когда проводились Олимпийские игры, останавливали все войны. Я думаю, это было не просто так сделано. Этот принцип должен был сохраняться по сей день. То, что его нарушают, это делает спорт неинтересным, потому что мы все понимаем, что спорт – это честная борьба.

Это политические игры, в которых они никак не могут принимать участие. Только могу посочувствовать им, пособолезновать, потому что это очень тяжело. Я прошёл это на себе, когда ты всю жизнь стремишься и хочешь показать результат, тем более, когда ты его можешь показать, а тебе на необоснованных претензиях делают отстранение от Олимпийских игр. Это ужасно.

В смутной истории много нестыковок, но факт, хоть и оспорим, но на сегодня таков: на олимпийских соревнованиях смогут выступить только россияне, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям и только под нейтральным флагом.

В Олимпийском комитете России пока аккуратно воздержались от резких заявлений и взяли тайм-аут на неделю, мол, надо обсудить на собрании и выработать решающую стратегию.