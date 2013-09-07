7 сентября под Минском состоялся спортивный праздник, объединивший сотрудников МВД и Следственного комитета

Новости Беларуси. И в службу, и в дружбу. 7 сентября под Минском состоялся спортивный праздник, который впервые объединил сотрудников сразу двух ведомств: МВД и Следственного комитета. Многие из них приехали на состязания вместе с семьями. Стрельба, рыбалка, семейная эстафета и велосипедная гонка – и это далеко не полный перечень испытаний. По спортивному азарту они ничуть не уступали мировым первенствам.

Главы подразделений МВД и Следственного комитета сменили кители на спортивную форму и пересели на двухколесный транспорт. Велосипедная гонка руководителей открыла спортивный праздник, который прошел на базе Центра повышения квалификации сотрудников Департамента охраны МВД.

Впервые спортивный праздник объединил два ведомства, которые каждый день работают плечом к плечу – Министерство внутренних дел и Следственный комитет Беларуси.

Сергей Буйновский, заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

Я думаю, что это станет хорошей традицией, и мы в дальнейшем всевозможные мероприятия проводить. Скорее всего. Это повлияет не только на совместное общение, но и на плодотворную работу.

Правоохранители позволили себе быть чуть менее серьезными. Бег в мешках, бои подушками на бревне и веселая скакалка... Пока этих дисциплин нет в Олимпийской программе, но по спортивному азарту они ничуть не уступают мировым первенствам.

Роман Петрушенко, Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Спортивные праздники всегда важны, нужно прививать молодежи любовь к спорту, спорт, действительно, отвлекает от улицы, от неправомерных действий молодого поколения.

Кульминация праздника – семейная эстафета. Мини-вариант многоборья. Слалом на велосипеде, бег с мячами в обнимку, хождение на руках... Члены семей правоохранителей всеми силами помогали идти к победе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маша Шабашова:

Я носила мяч в ложке. Очень понравилось...