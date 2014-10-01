62-летний оршанец с 3-й группой инвалидности благодаря пауэрлифтингу попал в Книгу рекордов Гиннеса

Новости Беларуси. Оршанец в 62 года попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он менее чем за 3 минуты поднял в общей сложности почти 5 тонн. Повторить такое едва ли сможет кто-то из молодых спортсменов. А он имеет 3-ю группу инвалидности. Однако на болезнь старается не обращать внимание, поэтому и достигает высоких результатов на соревнованиях.

Тренажерный зал Сергей Владимирович посещает стабильно три раза в неделю вот уже три десятилетия. Пауэрлифтингом мужчина стал заниматься довольно поздно – в 30. И только в 60, благодаря упорству и трудолюбию, стал мастером спорта. А в 2014 году и вовсе попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Сергей Ширкевич:

А вот это сертификат Книги рекордов Гиннесса. Международный сертификат. Я там за 2 минуты 48 секунд с грифом Дикуля (он 30-килограммовый) 15 раз присел, 15 раз потянул, 15 раз пожал. В сумме получилось 4 тонны 725 килограммов.

Результаты, особенно в таком серьезном возрасте, впечатляют. Впрочем, удивляет даже не это.

У Сергея Владимировича, мужчины с мощным торсом и твердым рукопожатием, 3-я группа инвалидности. И когда он выполняет, казалось бы, невыполнимые упражнения, многие ставят под сомнение его диагноз.

Сергей Ширкевич:

Непреложным импульсом для занятий пауэрлифтингом является три «П»: Первое «П» – это принуждение, когда я только стал заниматься. Потом это стало потребностью, а сейчас это просто привычка.

Толчком к занятиям именно пауэрлифтингом стала статья в одной из газет. Автор рассказывал о московском пенсионере, ученом-биологе Гольдмане, который в 75 поднимал вес в 165 килограммов. Стариком-богатырем захотелось стать и Сергею, тогда еще 30-летнему мужчине. Впрочем, на своего, местного богатыря, сегодня готова равняться и оршанская молодежь.

Михаил Шамшуров:

Молодец, достиг многого. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как я слышал.

Павел Шорников:

Если вести здоровый образ жизни, заниматься, то можно в любом возрасте хорошо выглядеть и добиваться результатов.

В спортзале Сергей Ширкевич обычно тренирует 40-летнего инвалида-колясочника. Причем по собственной программе. Конечно, занимается и сам. Но если сюда приехать не получается, что называется, «тягает» железо дома.

Увлечение мужа, папы и дедушки поддерживают все семейные. А некоторые даже продолжают спортивную традицию. Внук Алексей возглавляет юниорскую сборную Беларуси по гандболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Ширкевич, супруга:

Дети довольны, внук доволен тоже. Сережа показывал на компьютере старшей, младшей, нашел сайт, где он там выступал. Старшая говорит: «Папа, я так горжусь тобой!»

А на вопрос, кто же он – спортсмен-любитель или профессионал, отвечает: спортсмен-ветеран. И, несмотря на возраст, Сергей Владимирович намерен пробиться в национальную сборную, чтобы попасть на Паралимпиаду. Через 2 года она пройдет в Рио-де-Жанейро. Тогда, кстати, Ширкевичу стукнет уже 64.