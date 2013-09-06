6 сентября в Беларуси стартует Неделя спорта и здоровья

Новости Беларуси. Неделя спорта и здоровья стартует 6 сентября в Беларуси. В течение семи дней все желающие смогут побывать на мастер-классах по четырем видам спорта – корфболу, бодибилдингу, ринго и стрельбе из лазерного пистолета, а также поучаствовать в массовом катании на коньках.

Ну а завершится неделя в предстоящую субботу легкоатлетической эстафетой среди школьников, учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Хотелось бы отрегулировать, наладить так взаимодействие учреждений образований с федерациями, чтобы это была общая забота, общая работа, чтобы тренеры бывали как можно чаще на школьных соревнованиях. Будем надеяться, что это также будет способствовать привлечению ребят в спорт.