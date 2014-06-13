5:1. Нидерланды обыграли Испанию в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Испания-Нидерланды» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Считанные минуты остаются до старта первого матча группы B: Испания - Голландия. Мы проведем для вас текстовую трансляцию!

Напомним, что на прошлом чемпионате мира в ЮАР именно эти сборные боролись за Кубок в финале! тогда испанцы оказались сильнее.

Они минимально обыграли «оранжевых» - 1:0. Гол в дополнительное время забил Андрес Иньеста.

Состав испанцев: Касильяс-Аспиликуэта-Пике-Серхио Рамос-Хорди Альба-Бускетс-Хаби Алонсо-Хави-Давид Сильва-Иньеста-Диего Коста.

Состав голландцев: Силлессен-Янмаат-Мартинш Инди-Флаар-де Фрей-де Гузман-де Йонг, Снайдер-Блинд-Роббен-ван Перси.

Уэсли Снайдер выбегал один на один с Касильясом! Но удар получился весьма бесхитростным - кипер испанцев без труда его отбил.

Сие значимое событие произошло на 8-й минуте. Первый серьёзный момент в игре!

А вот и первый удар испанцев! Иньеста бил из-за пределов штрафной - немного выше ворот.

Диего Коста, находясь в очень перспективной позиции в чужой штрафной, получил передачу от партнера, но Флаар не дал пробить.

Де Йонг грубовато играет против Бускетса. хотя, скажем прямо, это не самая большая грубость, на которую способен де Йонг.

Диего Коста ворвался в штрафную после передачи Давида Сильвы и нанес совсем неопасный удар.

Голландские защитники пока просто на высоте. Не позволяют испанцам вообще ничего в своей штрафной.

«Красная фурия» пока доминирует, а «оранжевые» играют вторым номером.

Судья ставит пенальти в ворота Нидерландов!

ГОЛ!!! ХАБИ АЛОНСО ОТКРЫВАЕТ СЧЁТ С ПЕНАЛЬТИ!

Защитник голландцев де Фрей пытался остановить в штрафной Диего Косту, и зацепил того ногой. Произошло это явно неумышленно.

Ситуация, как говорится, «на усмотрение арбитра». Теоретически пенальти за такое можно давать.

«Красная фурия» ведёт 1:0, продолжаем наблюдать за матчем.

Де Йонг неплохо пробил метров с 30! Да ещё и мяч подработал перед этим эффектно.

5 минут до конца первого тайма. Игра пока не самая зрелищная, но довольно напряжённая.

Давид Сильва получил передачу из глубины, ворвался в штрафную и пытался подсечь мяч над Силессеном, но тот был начеку!

РОБИН ВАН ПЕРСИ!!!! 1-1!!!! ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОЛ!!!!

Блинд отдал длиннющую подачу от центральной линии, ван Перси выбежал из-за спин защитников и изящно подставил голову под мяч.

...да не просто подставил, а сделал это в падении. Красота!

Первый тайм завершён! Ремейк финального матча-2010 пока смотрится очень симпатично. Счёт - 1:1.

Напомним, что у испанцев с 11-метрового отличился Хаби Алонсо (27 мин); у голландцев забил Робин ван Перси (45 мин).

Второй тайм начался!

А вместе с ним начался и нехилый дождь в городе Сальвадор, где проходит матч.

Иньеста низом ударил издалека. видимо, в расчёте на скользкое поле и мяч. расчёт не оправдался - Силессен забирает снаряд

АРЬЕН РОББЕН!!!! 2-1!!!! ЕЩЁ ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ МЯЧ ОТ ОРАНЖЕВЫХ!!!

Блинд сделал навес с левого фланга в штрафную, Роббен подхватил мяч, убрал защитников изящным финтом и пробил с 10 метров!

Вторая результативная передача Блинда в сегодняшнем матче!

Как ни крути, а голландцы сегодня просто прекрасны! испанцы же, по сути, ничего не показали в атаке, кроме дальних ударов.

Я тут пару раз назвал сборную Испании «красной фурией». Но, к слову, сегодня пиренейцы выступают в белых футболках.

Робин ван Перси попадает в перекладину!!!! Невероятно, что творят эти ребята.

Роббен, Снайдер и ван Перси убежали в контратаку, которую завершил своим ударом форвард МЮ.

Замена у «оранжевых». Де Гузман ушёл - Жоржиньо Вайналдюм вышел.

«Оранжевые», кстати, тоже никакие не оранжевые сегодня. В темно-синих футболках играют голландцы.

3-1!!!! Чемпионы мира пропускают третий мяч от Стефана де Фрея!

Уэсли Снайдер выполнил навес со стандарта, который и замкнул на дальней штанге де Фрей! Почти с нулевого угла головой бил.

Жёлтую карточку даёт судья Робину ван Перси.

Диего Сильва забивает, но - увы для испанцев – офсайд.

Касильяс ногами отразил удар ван Перси от границы штрафной площади.

4:1!!! Ван Перси!!! Размазали об газон действующих чемпионов мира голландцы.

Касильяса смело можно записывать в ассистенты Робину. Просто подарил он мяч сопернику. Абсолютно бездарная игра.

Серхио Рамос неплохо бил со штрафного - немного разминулся мяч со створом ворот.

Де Фрей уходит у голландцев, его меняет Фельтман.

Давид Сильва ушёл с поля у сборной Испании, Робин ван Перси - у сборной Голландии.

Жесть какая-то! Других слов подобрать не могу!! 5-1!!!! Роббен вколотил ещё один гвоздь в крышку испанского гроба.

Роббен как детей раскатал всю испанскую защиту и Касильяса. Форменное издевательство над «красной фурией».

Пять минут осталось сыграть. Впрочем, исход встречи понятен уже сейчас. Такого точно не ждал никто.

Едва счёт не стал 6:1! Если бы не блестящая игра Касильяса, отразившего два мощнейших удара подряд, была бы совсем беда.

Единственное, чего сейчас хотят испанцы - услышать финальный свисток. Ничего у них не получается, защита развалилась в конец.

Матч закончен. Кто бы мог подумать после первого тайма, что всё сложится именно так? Вот она - первая сенсация чемпионата.

Испания - Голландия - 1:5. Спасибо за внимание и спокойной ночи!