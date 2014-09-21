Прямой эфир

42 команды со всей Беларуси состязались в Минске по спортивному ориентированию

21 сентября 2014 16:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спортивному ориентированию Беларуси исполнилось 50! Полувековой юбилей сегодня в Минске отметили в соревновательном ключе.

За звание лучших боролись 42 команды со всех уголков  страны. К слову, самым маленьким спортсменам всего по 8 лет, а самый именитый уже разменял седьмой десяток. 

Всего в состязаниях приняли участие около полутысячи человек. Их всех ждут поощрительные призы. Детям - сладости, а тем кто постарше — почетные грамоты и медали.

Поддержать команды приехали известные спортсмены и ветераны этого вида спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Национального собрания РБ, Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике РБ Вадим Девятовский:
Желаю выходить на международную арену. Есть шанс, что Международная федерация будет бороться за право участия в Зимних олимпийских играх. Спортивное ориентирование на лыжах - замечательно!

# Вадим Девятовский # Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
В преддверии чемпионата мира по самбо белорусские борцы поспорят за Кубок страны
19 сентября 2014 08:01

В преддверии чемпионата мира по самбо белорусские борцы поспорят за Кубок страны

ХК «Динамо-Минск» прервал победную домашнюю серию, в серии буллитов уступив «Северстали»
19 сентября 2014 07:55

ХК «Динамо-Минск» прервал победную домашнюю серию, в серии буллитов уступив «Северстали»

Прекрасные половины белорусских футболистов поддержали своих мужчин перед матчами Минского «Динамо» и Борисовского «БАТЭ»
18 сентября 2014 10:46

Прекрасные половины белорусских футболистов поддержали своих мужчин перед матчами Минского «Динамо» и Борисовского «БАТЭ»