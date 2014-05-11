4:1. Канада-Словакия 10 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Канада-Словакия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»!

Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Уже совсем немного осталось до начала матчей между командами Канады и Словакии. готовы?

Начали! По-боевому начинают поединок канадцы - организовали потасовку в ворот словаков.

Судя по атмосфере, не очень уютно канадцам: словаки буквально заполонили трибуны. А-ля Брастислава. Опять стычка. Берут пример с латышей и финнов соперники.

Атакуют словаки, голкипер канадцев спасает Ворота

Словак Шварны отправляется на штрафные 2 минуты.

Отправляется на штраф Тыбор. В большинстве канадцы.

По нулям пока у канадцев со словаками.

Словак Марек Веденски отправляется на штраф. 2 минуты канадцы в большинстве.

Не воспользовался Брауэр шансом вывести канадцев вперёд: прекрасно играют словаки в защите.

Уходят на перерыв хоккеисты. 0-0 после 1-го периода, хотя играют захватывающе.

Агрессивно играли словаки: отсидели 6 минут штрафа. Правда, канадцы в большинстве счёт так и не открыли.

Вернулись на лёд канадцы и словаки. 2-ой период, кто же откроет счёт на табло?

Барроуз отправляется на малый штраф: 1-ый раз канадцы в меньшинстве.

Коберт уходит на штрафные минуты, в большинстве словаки.

Всё активнее действуют словаки против канадцев. Счёт, правда, пока не открыт.

В творческом поиске пока и канадцы: как-то совсем вяло играют они против словаков.

3-е подряд удаление у канадцев: Кадри отправился отдыхать.

Гоооол!!!! Реализовали большинство словаки: Мирослав Шатан выводит свою команду вперёд!!

После забитой шайбы явно оживились канадцы. Творческий поиск успешно преодолён: нужно скорее отыгрываться.

Гооооол!!!! 1-1, сравняли счёт канадцы!

Джейсон Гэррисон обыгрывает голкипера словаков. Свободнее дышать теперь североамериканцам.

С равным счётом отправляются на перерыв канадцы и словаки. Поживее заиграли соперники.

Канадцы и словаки начали играть. Смотрим!

Потасовку устроили хоккеисты. Вступились канадцы за своего голкипера.

Больше от обороны играют соперники, минимум атак.

Гоооол!!!

Коди Ходжсон выводит канадцев вперёд! 2-1.

4 на 4 играют канадцы и словаки: 2 минуты штрафа за грубость с обеих сторон.

Словак Черешняк тоже отправляется на штраф.

В полном составе словаки.

Как могут стараются словаки. Правда, пока безрезультатно

Гоооол!!!! Гоооол!!! 4-1 повела Канада. Сначала Кевин Биекса сделал счёт 3-1, а через минуту Джоэль Уорд забил 4-ю шайбу в ворота словаков.

И финальная сирена!! Как ни были пассивны канадцы вначале, всё же сумели собраться. 4-1, наши поздравления!

И немного статистики. Больше бросков выполнили канадцы: 28 против 24 у словаков.

8 минут штрафа отсидели канадцы, словаки насобирали 10.

На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю трансляцию. Спасибо, что были с нами! Красивого вам хоккея.