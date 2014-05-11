4:1. Канада-Словакия 10 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Канада-Словакия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»!
Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
Уже совсем немного осталось до начала матчей между командами Канады и Словакии. готовы?
Начали! По-боевому начинают поединок канадцы - организовали потасовку в ворот словаков.
Судя по атмосфере, не очень уютно канадцам: словаки буквально заполонили трибуны. А-ля Брастислава. Опять стычка. Берут пример с латышей и финнов соперники.
Атакуют словаки, голкипер канадцев спасает Ворота
Словак Шварны отправляется на штрафные 2 минуты.
Отправляется на штраф Тыбор. В большинстве канадцы.
По нулям пока у канадцев со словаками.
Словак Марек Веденски отправляется на штраф. 2 минуты канадцы в большинстве.
Не воспользовался Брауэр шансом вывести канадцев вперёд: прекрасно играют словаки в защите.
Уходят на перерыв хоккеисты. 0-0 после 1-го периода, хотя играют захватывающе.
Агрессивно играли словаки: отсидели 6 минут штрафа. Правда, канадцы в большинстве счёт так и не открыли.
Вернулись на лёд канадцы и словаки. 2-ой период, кто же откроет счёт на табло?
Барроуз отправляется на малый штраф: 1-ый раз канадцы в меньшинстве.
Коберт уходит на штрафные минуты, в большинстве словаки.
Всё активнее действуют словаки против канадцев. Счёт, правда, пока не открыт.
В творческом поиске пока и канадцы: как-то совсем вяло играют они против словаков.
3-е подряд удаление у канадцев: Кадри отправился отдыхать.
Гоооол!!!! Реализовали большинство словаки: Мирослав Шатан выводит свою команду вперёд!!
После забитой шайбы явно оживились канадцы. Творческий поиск успешно преодолён: нужно скорее отыгрываться.
Гооооол!!!! 1-1, сравняли счёт канадцы!
Джейсон Гэррисон обыгрывает голкипера словаков. Свободнее дышать теперь североамериканцам.
С равным счётом отправляются на перерыв канадцы и словаки. Поживее заиграли соперники.
Канадцы и словаки начали играть. Смотрим!
Потасовку устроили хоккеисты. Вступились канадцы за своего голкипера.
Больше от обороны играют соперники, минимум атак.
Гоооол!!!
Коди Ходжсон выводит канадцев вперёд! 2-1.
4 на 4 играют канадцы и словаки: 2 минуты штрафа за грубость с обеих сторон.
Словак Черешняк тоже отправляется на штраф.
В полном составе словаки.
Как могут стараются словаки. Правда, пока безрезультатно
Гоооол!!!! Гоооол!!! 4-1 повела Канада. Сначала Кевин Биекса сделал счёт 3-1, а через минуту Джоэль Уорд забил 4-ю шайбу в ворота словаков.
И финальная сирена!! Как ни были пассивны канадцы вначале, всё же сумели собраться. 4-1, наши поздравления!
И немного статистики. Больше бросков выполнили канадцы: 28 против 24 у словаков.
8 минут штрафа отсидели канадцы, словаки насобирали 10.
На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю трансляцию. Спасибо, что были с нами! Красивого вам хоккея.