4 награды завоевали белорусы на первенстве мира по борьбе

Алексей Ходунов не сумел медально завершить первенство планеты среди атлетов до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Алексей Ходунов не сумел медально завершить первенство планеты среди атлетов до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В бронзовой схватке он уступил представителю США Диакомихалису. Наш спортсмен сделал только одно результативное действие, которое судьи оценили двумя баллами. Соперник набрал больше. Таким образом, по итогам старта в активе белорусов 4 награды: золото, серебро и 2 бронзы.