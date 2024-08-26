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4 награды завоевали белорусы на первенстве мира по борьбе

26 августа 2024 10:44
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Алексей Ходунов не сумел медально завершить первенство планеты среди атлетов до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

4 награды завоевали белорусы на первенстве мира по борьбе-1

В бронзовой схватке он уступил представителю США Диакомихалису. Наш спортсмен сделал только одно результативное действие, которое судьи оценили двумя баллами. Соперник набрал больше. Таким образом, по итогам старта в активе белорусов 4 награды: золото, серебро и 2 бронзы.

# Борьба

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