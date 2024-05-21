32 команды молодых гандболистов соревнуются на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ

В течение года ребята соревнуются в разных возрастных категориях. На этот раз в борьбу вступили самые младшие спортсмены, 10-11 лет. В турнире могут участвовать все заявившиеся команды, это делает конкуренцию острой, а финал непредсказуемым.

Василий Левчук, старший тренер – начальник национальной команды Беларуси по гандболу:

У нас сейчас примерно 350 человек одновременно в трех залах. И у каждого ребенка есть мячик. А это эффект атомной бомбы. Соревнования проходят по круговой системе. Всего за пять дней ребята сыграют примерно 140 игр. Это очень хорошая для них соревновательная практика. Это самые маленькие наши гандболисты в стране. Они впервые приехали на республиканские соревнования. Об их таланте еще сложно говорить, но уже базовым навыкам они обучены и готовы играть в гандбол, что они сейчас и доказывают.

В одном из центральных матчей вторника сошлись дружины из Гродно и Белыничей. Борьба была напряженной, никто не хотел уступать. В итоге ничья – 15:15. Соревнования продлятся еще три дня. Победителей узнаем в пятницу, 24 мая.