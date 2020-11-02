24 футболиста. Кто вошёл в состав сборной Беларуси на ближайшие три матча?

Новости Беларуси. Определен итоговый список игроков, вызванных на три ближайших матча сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сбор главной команды страны продлится с 9 по 19 ноября. Наша дружина разместится в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на местном комплексе футбольных полей.

10 ноября белорусы отправятся в Плоешти, где 11-го числа в рамках международного товарищеского матча сыграют против Румынии. Поединок состоится на стадионе имени Илле Оана и начнется в 20:00. Далее «белакрылым» предстоят два последних матча розыгрыша Лиги наций УЕФА: 15 ноября – дома с Литвой и 18 ноября – на выезде с Албанией.