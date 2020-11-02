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24 футболиста. Кто вошёл в состав сборной Беларуси на ближайшие три матча?

02 ноября 2020 20:39
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Новости Беларуси. Определен итоговый список игроков, вызванных на три ближайших матча сборной Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сбор главной команды страны продлится с 9 по 19 ноября.

Наша дружина разместится в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на местном комплексе футбольных полей.

24 футболиста. Кто вошёл в состав сборной Беларуси на ближайшие три матча?-1

10 ноября белорусы отправятся в Плоешти, где 11-го числа в рамках международного товарищеского матча сыграют против Румынии. Поединок состоится на стадионе имени Илле Оана и начнется в 20:00. Далее «белакрылым» предстоят два последних матча розыгрыша Лиги наций УЕФА: 15 ноября – дома с Литвой и 18 ноября – на выезде с Албанией.

24 футболиста. Кто вошёл в состав сборной Беларуси на ближайшие три матча?-4

Вот фамилии игроков, которым предстоит решать задачу по выходу в более престижный дивизион Лиги наций.

Главный тренер сборной Михаил Мархель включил в окончательный список 24 футболиста.

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

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