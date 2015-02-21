21-летняя российская биатлонистка умерла от остановки сердца во время гонки

Новости России. Биатлонистка Алина Якимкина скончалась в субботу во время этапа Кубка России в Тюмени. На соревнованиях девушка представляла Удмуртскую республику.

Как сообщили в Союзе биатлонистов России, сердце Алины остановилось во время индивидуальной гонки на 15 км.

Заявление на сайте Союза биатлонистов России:

Коллектив СБР, спортсмены, тренеры и персонал команд – вся биатлонная семья – приносят искренние соболезнования родным и близким Алины Якимкиной. Мы скорбим вместе с вами.

Причины смерти молодой спортсменки установит экспертиза.

По словам чиновников, биатлонистка Якимкина была совершенно здорова.

Игорь Краснов, министр спорта Удмуртии (в интервью ТАСС):

После этого печального случая не только в Удмуртии, но и в других регионах необходимо вернуться к тщательному медицинскому обследованию спортсменов. У Алины же все с показателями было в порядке. Это тот случай, когда совершенно здоровый спортивный человек гибнет на трассе.

К несчастью, мир спорта знает десятки трагичных случаев гибели молодых спортсменов.

Май 2008. Не стало 19-летнего футболиста подмосковного «Сатурна» Кирилла Спасского. Молодой человек скончался от острого менингита гипертоксической формы.

Октябрь 2008. За три минуты до конца матча на скамейке запасных остановилось сердце форварда омского «Авангарда» Алексея Черепанова. Как показало заключение судебно-медицинской экспертизы, хоккеист страдал миокардитом. Эта болезнь сердца не совместима с занятиями профессиональным спортом.

В 2008 году от остановки сердца скончался 21-летний российский хоккеист Игорь Антосик. Ему стало плохо во время тренировочного кросса при подготовке к новому сезону. Игрока увезли в больницу, где он скончался через два дня, так и не приходя в сознание.

Летом 2007 года не стало Антонио Пуэрта, 22-летнего испанского футболиста клуба «Севилья». Во время матча с мадридским «Реалом» спортсмену стало плохо. Футболист самостоятельно покинул поле. Еще один сердечный приступ застал его в раздевалке. Молодого человека на скорой увезли в больницу, где он и скончался.