1/8 Кубка Беларуси по футболу: 7:0 – сокрушительная победа БАТЭ над МТЗ-РИПО

В первом четвертьфинальном матче на Кубок страны футболистам столичного МТЗ-РИПО 7 раз по ходу встречи довелось проделывать неприятную процедуру развода мяча от центра поля после пропущенных голов. Но... обо всем по порядку.

Все настоящие ценители белорусского футбола, конечно же, помнят, что нынешний сезон чемпион страны, борисовский БАТЭ, не далее как неделю назад открыл завоеванием нового национального трофея – Суперкубка Беларуси образца 2010 года. Хронологически следующим в белорусском футбольном календаре будет разыгран Кубок страны.

В минувшую субботу, в первом четвертьфинальном матче кубкового турнира, борисочане недвузначно обозначили свои претензии и на этот трофей. Впрочем, крупная победа над столичным МТЗ-РИПО, обновленным и омоложенным ныне до неузнаваемости, конечно, не говорит о монументальном превосходстве желто-синих и над будущими полуфиналстами Кубка.

Возможные соперники БАТЭ на следующей стадии розыгрыша, наверняка, будут представлять собой куда более грозную силу, нежели юный МТЗ-РИПО. В составе клуба Людаса Румбутиса, отметим, ныне числятся лишь три футболиста, старше 22-х лет. А средний возраст игроков, вышедших в субботу на искусственный газон столичного футбольного манежа против чемпиона страны, и вовсе составил 21 год.

От вчерашних дублеров, пожалуй, вряд ли кто-то ожидал серьезных подвигов. Впрочем, если учесть, что малоопытным минчанам практически пришлось броситься под желто-синий борисовский танк, то... пожалуй, подвиг они совершили.

БАТЭ же по сопернику прошелся безжалостно и беспощадно. Уже к 16-й минуте игры на манежном табло горели цифры 3:0 – в пользу гостей. Оставшуюся часть матча борисовчане могли провести в абсолютном спокойствии за итоговый результат. Особенно учитывая то, как разворачивались игровые события.

Именно Артем Концевой, некогда верой и правдой защищавший цвета столичного МТЗ-РИПО, внес наиболее весомый вклад в стартовый блиц-криг в исполнении борисовчан. Форвард отметился голевым дублем уже к 16-й минуте. Своеобразной прослойкой между точными ударами Концевого стал успех Павла Нехайчика: в том эпизоде атакующее трио БАТЭ геометрически просто, но очень эффективно раскатало защитные порядки соперника.

Комфортное преимущество в три мяча несколько утихомирило подопечных Виктора Гончаренко. Разве что старательный Максим Скавыш неутомимо пытался выполнить свое главное бомбардирское дело. Да неугомонный Артем Концевой неустанно доказывал тренеру свое право на регулярное попадание в основную обойму. Именно при содействии 7-ки желто-синих незадолго до антракта отличился еще один новобранец БАТЭ, бывший брестский динамовец Эдгар Олехнович. Счет стал 4:0.



Вторая половина матча выдалась более спокойной. Тракторозаводцы, которых Лихтарович и компания стали подпускать поближе к собственным воротам, изредка вовлекали в игру борисовского кипера Сергея Веремко. Но серьезной опасности преимущественно дальние удары МТЗ не таили. Так и остался бы второй тайм безголевым и пресноватым, если бы в концовке 45-минутки не снизошло вдохновение на Ренана Брессана.

Хавбек БАТЭ на протяжении всего матча лез из кожи вон, дабы огорчить кипера минчан Дениса Дечко. Что вполне объяснимо: при таком голевом изобилии недопустимо для бразильского самолюбия уходить с поля не отметившись результативным ударом. И на исходе встречи Брессан смог облеченно выдохнуть: в 6 минут он уложил свой голевой дубль. МТЗ-РИПО вконец рассыпался – 6:0.

Ну, а завершил этот гол-фестиваль вышедший на замену Александр Алумона. Через 13 минут после появления на поле форвард БАТЭ принимал поздравления от партнеров – 7:0. Сокрушительная победа команды Виктора Гончаренко. Ответная встреча в среду сохраняет только призрачный смысл.



В другом поединке минское «Динамо» на выезде праздновало успех в матче с гомельским ДСК (Д-2) – 2:0 (ВИДЕО).