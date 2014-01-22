16 дней до Олимпиады-2014 в Сочи: что ждет белорусских фристайлистов, биатлонистов и в чем они будут выступать

Новости Беларуси. К старту готовы! До Олимпиады в Сочи осталось 16 дней. 21 января окончательно стал известен состав белорусской сборной. Впрочем, никаких сюрпризов в этом списке нет: честь страны будут отстаивать лидеры последних сезонов. Главные медальные надежды белорусов связаны с выступлением биатлонистов и фристайлистов. 22 января в штаб-квартире НОК представили экипировку белорусской национальной сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одними из последних с составом определились фристайлисты. В компанию к лидерам (Гришину, Дащинскому, Кушнир, Цупер) попал Денис Осипов. Впрочем, и это решение тренеров трудно назвать неожиданным. Просто конкуренция в «медальном» для Беларуси виде действительно высока. Остается только доказать обоснованность наших олимпийских амбиций соперникам в Сочи.

О надеждах в биатлоне говорят осторожно. Дарья Домрачева готова завоевать награду в каждой своей гонке. В компании с лидером, как выражаются спортсмены, «обкатанные» коллеги. «Выстрелить» в Сочи может каждый из них. Судя по последним стартам, на пик формы вышла Надежда Скардино — 17 огневых рубежей без промахов и серебро в последней гонке преследования.

Биатлонисты будут первыми из наших спортсменов, кто оценит гостеприимство Сочи. Они прибудут на место уже в ночь на 30 января. Жить белорусы будут в трех разных олимпийских деревнях: двухместные номера, интернет, отдельные помещения для хранения инвентаря — условия обещают быть на высшем уровне. Для женской соборной — отдельный домик финского типа. Натуральное дерево, хороший вид из окна, рядом озеро. До спортивных объектов — рукой подать, до старта добраться можно за три минуты на собственных лыжах. Довольны не только условиями на месте, на этот раз никаких нареканий в подготовке от спортсменов и федераций.

Александр Гагиев, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Никаких замечаний со стороны федерации, национальных команд не было по подготовке. Все сделано в полном объеме и сверх того. Проведено 67 сборов за рубежом.

Последние недели перед стартом спортсмены проведут в горах, в условиях максимально приближенным к олимпийским. Выступать белорусам предстоит в 5 видах спорта. Биатлон, фристайл, лыжные гонки, горнолыжный спорт и шорт-трек.

На главные старты сезона — в новой экипировке. В цветах национального флага, и, главное, с комфортом. Спортсмены уже оценили достоинство олимпийской экипировки. В создании принимали участие белорусы, французы и литовцы.

На олимпийских Играх в Сочи будут представлены новые дисциплины. Разнообразили программу сноубординга и фристайла. Впервые разыграют награды в смешанной эстафете биатлонисты. Всего - 98 комплектов наград в 7 видах спорта.

Прошлая Олимпиада для белорусов стала самой успешной за всю историю: на пьедестал поднялись Алексей Гришин, Сергей Новиков и Дарья Домрачева. История Игр в Сочи начнется 7 февраля ровно в 20:14, такое необычное время символизирует год проведения.