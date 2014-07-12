12 июля белорусские певцы, актеры и композиторы встретились на футбольном поле. Кто был? Кто победил?

Новости Беларуси. 12 июля белорусские певцы, актеры и композиторы встретились не на привычной им сцене, а на футбольном поле. В столице прошел матч звезд белорусской эстрады.

В таком амплуа им выступать не впервой. На счету спортивной дружины белорусских артистов уже 3-й Чемпионат. На прошлом, кстати, среди 16 команд-участниц из разных стран им досталось почетное 7 место в футбольном состязании и первое в песенном. К слову, в этом году - серия матчей продлится вплоть до октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.