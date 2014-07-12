Прямой эфир

12 июля белорусские певцы, актеры и композиторы встретились на футбольном поле. Кто был? Кто победил?

12 июля 2014 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 июля белорусские певцы, актеры и композиторы встретились не на привычной им сцене, а на футбольном поле. В столице прошел матч звезд белорусской эстрады.

В таком амплуа им выступать не  впервой. На счету спортивной дружины белорусских артистов уже 3-й  Чемпионат. На прошлом, кстати, среди 16 команд-участниц из разных стран им досталось почетное 7 место в футбольном состязании и первое в песенном. К слову, в этом году  - серия матчей продлится вплоть до октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Благодаря многодетному отцу Андрею Никифоренко более 1000 мужчин проводят свои выходные, играя в любительский футбол
11 июля 2014 15:33

Благодаря многодетному отцу Андрею Никифоренко более 1000 мужчин проводят свои выходные, играя в любительский футбол

Ангела Меркель прилетит поболеть за Германию в финале ЧМ-2014 в Бразилии
10 июля 2014 11:48

Ангела Меркель прилетит поболеть за Германию в финале ЧМ-2014 в Бразилии

Матч Нидерланды - Аргентина собрал около 14,2 млн сообщений в Twitter
10 июля 2014 10:07

Матч Нидерланды - Аргентина собрал около 14,2 млн сообщений в Twitter