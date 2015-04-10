12 апреля в Тбилиси стартует ЧЕ по тяжелой атлетике: состав белорусской нацкоманды и задачи

Новости Беларуси. 12 апреля в Тбилиси стартует чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Белорусы везут на континентальный форум команду, наполовину состоящую из дебютантов, но задачи ставят исключительно медальные, сообщили в программе СТВ-Спорт.
У мужчин в тяжёлой атлетике восемь весовых категорий. Белорусы поспорят за медали в пяти.
Шесть атлетов отправятся в Грузию 10 апреля, четверо из них – дебютанты.
В весе до 77 килограммов выступит молодой Вадим Лихорад.
В категории двукратного призёра Олимпийских игр Андрея Рыбакова за медали поспорит небезызвестный Николай Новиков.
В весе до 94 килограммов на помост выйдут сразу два наших спортсмена, тёзки Александры: Венскель и Берсанов.
Двукратный призёр чемпионата мира, капитан команды Олег Лобан выступит в весе до 105 килограммов, а свыше впервые опробует свои силы 17-летний Алексей Мжачек.
Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Есть ребята уже маститые, как Евгений Жерносек. Молодых везем для того, чтобы обстрелять сразу на чемпионате Европы, также как мы делали на мире. Все-таки взрослые соревнования – это взрослые соревнования.
В женском выездном составе значатся бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне Марина Шкерманкова и её ближайший конкурент Дина Сазановец, также в Тбилиси едут два тяжа: две Дарьи – Наумова и Почобут.
Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Задача максимальная. Мы максималисты. Первое, третье места командой в Европе. Все спортсмены, несмотря на то, что едут первый раз, это не ниже шестого места сразу на Европе, а несколько человек – это медали. Это Лобан, Жерносек, Новиков.
У тяжелоатлетов основной старт сезона – чемпионат мира в Хьюстоне, где лицензионный багаж всех стран обретёт окончательные черты.
Пока у белорусов после первого тура – мирового форума в Казани – 9 пропусков (6 у мужчин и 3 у женщин). Максимальное количество от страны – 10 лицензий, которые являются не именными.