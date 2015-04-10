12 апреля в Тбилиси стартует ЧЕ по тяжелой атлетике: состав белорусской нацкоманды и задачи

Новости Беларуси. 12 апреля в Тбилиси стартует чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Белорусы везут на континентальный форум команду, наполовину состоящую из дебютантов, но задачи ставят исключительно медальные, сообщили в программе СТВ-Спорт.

У мужчин в тяжёлой атлетике восемь весовых категорий. Белорусы поспорят за медали в пяти.

Шесть атлетов отправятся в Грузию 10 апреля, четверо из них – дебютанты.

В весе до 77 килограммов выступит молодой Вадим Лихорад.

В категории двукратного призёра Олимпийских игр Андрея Рыбакова за медали поспорит небезызвестный Николай Новиков.

В весе до 94 килограммов на помост выйдут сразу два наших спортсмена, тёзки Александры: Венскель и Берсанов.

Двукратный призёр чемпионата мира, капитан команды Олег Лобан выступит в весе до 105 килограммов, а свыше впервые опробует свои силы 17-летний Алексей Мжачек.

Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Есть ребята уже маститые, как Евгений Жерносек. Молодых везем для того, чтобы обстрелять сразу на чемпионате Европы, также как мы делали на мире. Все-таки взрослые соревнования – это взрослые соревнования.

В женском выездном составе значатся бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне Марина Шкерманкова и её ближайший конкурент Дина Сазановец, также в Тбилиси едут два тяжа: две Дарьи – Наумова и Почобут.

Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Задача максимальная. Мы максималисты. Первое, третье места командой в Европе. Все спортсмены, несмотря на то, что едут первый раз, это не ниже шестого места сразу на Европе, а несколько человек – это медали. Это Лобан, Жерносек, Новиков.

У тяжелоатлетов основной старт сезона – чемпионат мира в Хьюстоне, где лицензионный багаж всех стран обретёт окончательные черты.