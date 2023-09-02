118 наград завоевали белорусские гребцы на Кубке Доброй воли в Москве

В заключительный соревновательный день на стартах по гребле на байдарках и каноэ Кубок Доброй воли белорусы завоевали 39 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 2 сентября, на гребном канале в Крылатском были разыграны 30 комплектов наград. Отечественные спортсмены добавили в копилку национальной команды 39 медалей: 13 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых. Таким образом, всего на Кубке Доброй воли в активе наших гребцов 118 наград: 42 золотые, 37 серебряных и 39 бронзовых. Напомним, всего в стартах принимали участие около 800 спортсменов из пяти стран.