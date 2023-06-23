10 белорусских тяжелоатлетов будут представлять страну на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают активную подготовку ко II Играм стран СНГ. Не исключение и тяжелоатлеты, которые в эти дни проводят первый учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Честь страны на предстоящем мультифоруме будут защищать 10 представителей данного вида спорта. Как спортсмены, так и тренеры нацелены на самые высокие результаты. А класс наших атлетов известен по всему миру. Подтверждение тому – недавно завершившееся Гран-при Гаваны, на котором белорусы завоевали 19 медалей.