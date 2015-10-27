Игорь Сиводедов: Будущее у белорусской легкой атлетики есть, только нужно правильно распорядиться талантами

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики, главный тренер национальной сборной Игорь Сиводедов.

Сейчас у нас осень, близится зима. У легкоатлетов это межсезонье или пора напряженной работы?

Игорь Сиводедов:

Уже начался подготовительный период. Межсезонье закончилось после чемпионата мира. Хотя некоторые наши лидеры, такие как Марина Арзамасова, Алина Талай, Ольга Сударева, выступали на чемпионате мира среди военнослужащих. Это было в первой декаде октября. Они, может, чуть-чуть еще отдохнут, а со следующего месяца начнут активно тренироваться. Остальные наши спортсмены начали активную подготовку к Рио.

Игорь Леонидович, как оцениваете наше выступление на чемпионате мира?

Игорь Сиводедов:

Я вообще всегда оцениваю выступления с точки зрения решения поставленных задач. Перед национальной командой стояла задача завоевать 1-2 медали. Мы эту задачу выполнили. И то, что Алина Талай завоевала бронзовую медаль, Марина Арзамасова – золотую, это дорогого стоит. Во-первых, немножко вспомнили и по-другому заговорили о легкой атлетике. Помимо медалей у нас были попадания в восьмерку трех наши толкательниц. Начало сделано, поэтому с уверенностью идем к Рио-де-Жанейро. Есть все основания надеяться на то, что там мы выступим еще лучше.

А медали Талай и Арзамасовой лично для вас стали сюрпризом?

Игорь Сиводедов:

Если говорить о Марине Арзамасовой, я был уверен, что эта спортсменка завоюет медаль. Алине Талай мы планировали место с шестого по восьмое. Но я знал, что если Алина попадет в финал, она сможет зацепиться, побороться за медаль. По Марине была уверенность больше. Конечно, мы надеялись еще на других спортсменов. На Ивана Тихона. Конечно, мы рассчитывали, что Ваня может побороться как минимум за место в пятерке. И все к этому шло. Тестовые тренировки показывали, что Иван находится в хорошем состоянии. Но, видимо, отсутствие соревновательного опыта на протяжении многих лет сказалось здесь. Плюс кое-какое психологическое давление, которое оказали Польская федерация, спортсмены, наверное, не в последнюю очередь сказалось на состоянии Ивана. Но это абсолютно не говорит о том, что мы Ваню уже списали, нет. Мы с ним очень плотно пообщались после чемпионата мира, сейчас тоже общаемся. Я вижу, что спортсмен к Рио-де-Жанейро подойдет в хорошей форме.

Наверное, все болельщики ждали больше результатов от наших метателей, которые традиционно были всегда сильны. В связи с чем у меня к вам вопрос. Логично ли нам ждать, что эта школа наша заработает с прежней мощью?

Игорь Сиводедов:

Как в любом виде спорта есть смена поколений, так она коснулась и легкой атлетики. Возьмите всех наших чемпионов, призеров крупнейших официальных соревнований выступали довольно длительное время, своих лучших результатов, пусть не все, но большинство из них, достигли где-то к 30 годам, дальше они поддерживали свои высокие результаты. Происходит смена поколений. Кто-то закончил в силу определенных обстоятельств, кто-то уже в силу возраста, травм и так далее. Но молодые спортсмены в метаниях у нас всегда были, есть и будут. Просто нужно время, чтобы они дошли до такого высокого уровня. В метаниях спешить не надо. В молоте с уходом Вадима Девятовского остался Иван Тихон. Иван – боец, он будет до конца сражаться, это тот яркий пример самоотверженности, преданности спорту. Молодые ребята сейчас к нему тянутся, смотрят, общаются. И когда рядом такая живая легенда, человек, который не сломался даже после этого. Есть у нас и Павел Борейша, Олег Дубицкий, Юрий Шаянок, другие молодые спортсмены, которые обязательно со времен придут на смену нашим прославленным молотобойцам. Я уверен, что вот этот старт помог Ване, придал ему сил, уверенности. Это не тот человек, которого можно таким образом сломать.

Приятной тренерской болью всегда является конкуренция. Когда много достойных кандидатов на какое-то одно ограниченно место, и из этого большого списка нужно выбрать. А в какой дисциплине у нас сейчас самая большая конкуренция?

Игорь Сиводедов:

Я думаю, что самая большая конкуренция на уровне высоких мировых результатов в женском толкании ядра и в мужском метании молота. В женском толкании ядра как минимум четыре спортсменки будут претендовать на право попасть в нашу команду. Там есть Юлия Лянтюк, я уже перечислял, Наталья Михневич, Алена Дубицкая и Елена Копец (сейчас она уже Абрамчук, вышла замуж). Вот эти девочки.

Игорь Леонидович, следующий год олимпийский, все живем этим предвкушением олимпийского огня и, конечно же, медалей. Когда будет окончательно сформирован наш состав на Олимпийские игры? И, вообще, есть кого везти?

Игорь Сиводедов:

Естественно. Уже сегодня мы определили группу А. Это те спортсмены, которые будут претендовать как минимум на попадание в восьмерку. Их сейчас 20. Понятно, что не все из них даже попадут в восьмерку по статистике, но мы надеемся, что 10 человек как минимум попадут туда. Из 10, опять же по статистике, в среднем около 30%, 2-3 медали. Где-то 3 медали мы планируем завоевать.

А что касается подготовки к Олимпиаде и этот сезон, она будет стандартная, как всегда, или будут какие-то особенности?

Игорь Сиводедов:

Для наших лидеров мы сделали, пошли навстречу и создали все необходимые условия. Учебно-тренировочные сборы, начиная с осени, сборы в Португалии, Турции, на высокогорье. Но есть спортсмены, которые привыкли, для них Кисловодск, допустим, для выносливости. Они не хотят менять эти места. Да, тоже пожалуйста. Есть результаты – зачем что-то менять.

Еще один наш выдающийся спортсмен Андрей Кравченко на чемпионате мира в Пекине сейчас не выступал, это ваш личный воспитанник, вы его личный тренер. Вообще, у Андрея в последнее время не очень хорошо складываются дела, он постоянно травмируется, никак не может выйти из этой колеи, в которую угодил. Как у него сейчас дела, насколько он хорошо себя чувствует?

Игорь Сиводедов:

Сейчас, слава богу, все хорошо, потихонечку начинаем работать. До Олимпийских игр время есть, я уверен, зная, какой у Андрея потенциал, что он будет бороться за как минимум место на пьедестале. Сумма, которую мы запланировали, это 8700. Это вполне ему по силам. Поэтому мы сделаем все, чтобы восстановить здоровье и дальше успешно подготовиться к Олимпийским играм. И чтобы те поклонники, которые знают Андрея с детства, он действительно много чего завоевал (вы правильно сказали, он выдающийся спортсмен). Я еще раз повторю: уверен, что он нас не подведет.

Игорь Леонидович, представители многих видов спорта в регионах жалуются на то, что у них нет достаточного тренерского состава, из-за этого нет привлечения новых кадров. А в легкой атлетике как дела?

Игорь Сиводедов:

Эта проблема существует, и она с годами все-таки сказывается. Уходят люди старшего поколения, тренеры, которые достигали очень хороших результатов. Не все, к сожалению, подготовили себе замену. Поэтому проблема есть. Хотя есть и молодые, которые приходят и с душой работают. А работать – это значит нужно ходить в общеобразовательную школу, отбирать этих деток, приводить сюда, завлекать их, с родителями постоянно общаться. К сожалению, не все на это способны.

А таланты есть?

Игорь Сиводедов:

Я даже в этом не сомневаюсь. Наша белорусская земля всегда была на таланты богата. Другое дело, что мы их не всегда находили. И это ни для кого не секрет, потому что не все и хотели их искать, многие и не знали, как искать. Потому что, чтобы распознать, увидеть талант, нужен тоже дар тренера. Я, допустим, сейчас могу сказать, опираясь на цифры, 2014 год был богат на проведение всеразличных юношеских, юниорских, молодежных соревнований. И поэтому практически в каждом старте у нас были спортсмены, которые завоевывали медаль. Можно завоевать четвертое место, но по своей перспективе, по своей одаренности, по своим данным, желанию тренироваться видно, что этот спортсмен, особенно если это касается метания, он покажет результат уровня Каптюха, только надо время. Такие люди есть.

Время пускай за них скажет лучше, чем мы.

Игорь Сиводедов:

Я к тому, что есть эти люди. Будущее у нашей легкой атлетики есть, только нужно правильно этими талантами распорядиться, чтобы они попали у умелые руки к хорошему специалисту, который их доведет до высоких результатов.