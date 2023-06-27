Завтрак на скорую руку. Готовим сэндвич с ветчиной, сыром и томатами

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим вкусный сэндвич с ветчиной, сыром и томатами. Нам понадобится хлеб для сэндвича со льном, сыр, ветчина, яйцо, томат и соль. В первую очередь поджарим хлеб до румяной корочки. Теперь тонкими слайсами нарежем ветчину, сыр и томаты. Переворачиваем хлеб.

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Хлеб обжарился, сэндвич будем собирать сразу в форме. Выкладываем ветчину и сыр. Выкладываем томат и накрываем вторым кусочком хлеба. Отправляем в духовку до тех пор, пока сыр не расплавится.

Сейчас я поджарю яйцо, в этом рецепте я использую яйца Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» – посмотрите, какого прекрасного цвета у него желток. А все потому, что птица на свободном выгуле. Яйцо я предпочитаю жарить без масла.