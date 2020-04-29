Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: яйца, болгарский перец, репчатый лук, чеснок, томаты, кинза, растительное масло. Подаем с лепешкой.

В глубокую сковороду наливаем масло и хорошо прогреваем. 2 луковицы мелко нарезаем. Обжариваем.

Нарезаем соломкой болгарский перец и добавляем к луку, когда он станет мягким.

Надрезаем томаты и на одну минуту отправляем их в кипяток. Далее помещаем томаты в холодную воду. Очищаем.

Нарезаем томаты и прожариваем на большом огне с луком и перцем.

Измельчаем кинзу и отправляем ее в сковороду к овощам, добавляем немного тимьяна.

2 зубчика чеснока измельчаем и добавляем к овощам.

Подливаем немного воды в сковороду.

Разбиваем 6 яиц в глубокую посуду. Солим и перчим. Перемешиваем.

Отправляем постепенно яйца в сковороду. Постоянно помешиваем до полной готовности.