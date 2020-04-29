Прямой эфир

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт

29 апреля 2020 07:13
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Ингредиенты: яйца, болгарский перец, репчатый лук, чеснок, томаты, кинза, растительное масло. Подаем с лепешкой.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-1

В глубокую сковороду наливаем масло и хорошо прогреваем.

2 луковицы мелко нарезаем. Обжариваем.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-4

Нарезаем соломкой болгарский перец и добавляем к луку, когда он станет мягким.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-7

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-9

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-11

Надрезаем томаты и на одну минуту отправляем их в кипяток. Далее помещаем томаты в холодную воду. Очищаем.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-14

Нарезаем томаты и прожариваем на большом огне с луком и перцем.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-17

Измельчаем кинзу и отправляем ее в сковороду к овощам, добавляем немного тимьяна.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-20

2 зубчика чеснока измельчаем и добавляем к овощам.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-23

Подливаем немного воды в сковороду.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-26

Разбиваем 6 яиц в глубокую посуду. Солим и перчим. Перемешиваем.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-29

Отправляем постепенно яйца в сковороду. Постоянно помешиваем до полной готовности.

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-32

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-34

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-36

Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт-38

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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