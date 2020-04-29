Яичница по-турецки. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: яйца, болгарский перец, репчатый лук, чеснок, томаты, кинза, растительное масло. Подаем с лепешкой.
Ингредиенты: яйца, болгарский перец, репчатый лук, чеснок, томаты, кинза, растительное масло. Подаем с лепешкой.
В глубокую сковороду наливаем масло и хорошо прогреваем.
2 луковицы мелко нарезаем. Обжариваем.
Нарезаем соломкой болгарский перец и добавляем к луку, когда он станет мягким.
Надрезаем томаты и на одну минуту отправляем их в кипяток. Далее помещаем томаты в холодную воду. Очищаем.
Нарезаем томаты и прожариваем на большом огне с луком и перцем.
Измельчаем кинзу и отправляем ее в сковороду к овощам, добавляем немного тимьяна.
2 зубчика чеснока измельчаем и добавляем к овощам.
Подливаем немного воды в сковороду.
Разбиваем 6 яиц в глубокую посуду. Солим и перчим. Перемешиваем.
Отправляем постепенно яйца в сковороду. Постоянно помешиваем до полной готовности.
Приятного аппетита!