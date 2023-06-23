Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим интересные рулетики из баклажана. Нам понадобится баклажан, семечки, томат, петрушка, сливочный сыр, соль и растительное масло. Разрезаем баклажан вдоль, перекладываем все на пергамент. Смазанные маслом баклажаны отправляем в духовку до румяного цвета.

Приступаем к начинке, обжариваем семечки подсолнечника, мелко нарубим петрушку. Отправляем петрушку в миску, мелким кубиком нарезаем томат. Отправляем томаты к петрушке. Семечки обжарились, отправляем их сюда же. А теперь сливочный сыр, добавляем соль и разминаем все вилкой.

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.