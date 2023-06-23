Прямой эфир

Сытные рулетики из баклажана. Необычный рецепт от кулинара

23 июня 2023 11:01
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим интересные рулетики из баклажана. Нам понадобится баклажан, семечки, томат, петрушка, сливочный сыр, соль и растительное масло. Разрезаем баклажан вдоль, перекладываем все на пергамент. Смазанные маслом баклажаны отправляем в духовку до румяного цвета.

Сытные рулетики из баклажана. Необычный рецепт от кулинара-1

Приступаем к начинке, обжариваем семечки подсолнечника, мелко нарубим петрушку. Отправляем петрушку в миску, мелким кубиком нарезаем томат. Отправляем томаты к петрушке. Семечки обжарились, отправляем их сюда же. А теперь сливочный сыр, добавляем соль и разминаем все вилкой.

Сытные рулетики из баклажана. Необычный рецепт от кулинара-4

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме. 

Сытные рулетики из баклажана. Необычный рецепт от кулинара-7

Баклажаны готовы, выкладываем начинку. Аккуратно заворачиваем, сразу перекладываем на тарелку. Наш завтрак готов, приятного аппетита. Запеченные баклажаны впитывают в себя намного меньше масла, поверьте, это очень вкусно.

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