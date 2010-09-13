Сырная тарелка: все калории усваиваются быстро и легко

Это блюдо не простое, для его приготовления понадобится 4 вида сыра. Первый вид – горгондзола – итальянский сыр с голубой плесенью, имеющий мягкий солоноватый вкус и специфический запах.

Второй сорт сыра – это пармезан, который используют в приготовлении пасты, как правило в тертом виде. Твердый сыр моцарелла – который используется для пицц и при определенной температуре этот сыр становится очень мягким. Сыр моцарелла в растворе, который используется в салатах и только в салатах.

Сыры выкладываются на тарелку особым способом: либо по иерархии твердости, либо по мере увеличения пряности сортов. Следуя итальянским традициям, сыр подается с яблочной корзинкой, наполненной медом.

Первым на тарелку выкладывается самый твердый из нашего набора сыров – пармезан, далее отправляется твердый сорт моцареллы, моцарелла в растворе и горгондзола. Мед, подаваемый к сырам, помогает ярче раскрыться всем нюансам вкуса и аромата. В яблочную корзинку добавляем также мякоть апельсина и посыпаем все кедровыми орешками. Осталось только декорировать эту красоту мятой и чипсами грейпфрута. Заливаем все бальзамическим уксусом и посыпаем веточки мяты сахарной пудрой.

Сырная тарелка – достаточно легкое, как и большинство итальянских блюд, угощение. Оно калорийно, но все калории усваиваются быстро и легко.

Олег Сечко, шеф-повар итальянского ресторана:

Это блюдо подают как десерт, как холодную закуску. Как правило, дамы приходят попробовать именно это блюдо. Заказывают 2 бокальчика белого сухого вина и это прекрасное ассорти.