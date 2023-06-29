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Скрэмбл с круассаном. Этот завтрак смогут сделать даже дети

29 июня 2023 11:55
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим быстро и вкусное блюдо скрэмбл с круассаном. Нам понадобится круассан, яйца, томат, сливочное масло, соль и спаржа. Первым делом нарежем овощи для скрэмбла. Разогреваем сковородку и отправляем туда достаточно большое количество сливочного масла, отправляем овощи в сковородку.

Скрэмбл с круассаном. Этот завтрак смогут сделать даже дети-1

Пока обжариваются овощи разрежем круассан вдоль. Я хочу, чтобы овощи остались хрустящие, поэтому мы вбиваем яйца. В этом рецепте я использую яйца Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае», только посмотрите, какой прекрасный цвет желтка. А все потому, что птица на свободном выгуле. Очень быстро перемешиваем.

Скрэмбл с круассаном. Этот завтрак смогут сделать даже дети-4

Яйцо схватилось, перекладываем на сервировочную тарелку.

Скрэмбл с круассаном. Этот завтрак смогут сделать даже дети-7

На сковородку снова сливочное масло. Теперь внутренние стороны круассана я кладу на сковороду, обжариваем.

Скрэмбл с круассаном. Этот завтрак смогут сделать даже дети-10

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.

Скрэмбл с круассаном. Этот завтрак смогут сделать даже дети-13

Круассан очень быстро обжарился, перекладываем его на сервировочную тарелку. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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