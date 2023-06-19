С этим простым рецептом справятся даже дети. Готовим вермишель с яйцом и ветчиной

Лена Климук, кулинар: Сегодня мы приготовим простой детский рецепт вермишели с яйцом. Нам понадобится вермишель, яйца, сливочное масло, немного соли, ветчина, петрушка и растительное масло.

Нарежем ветчину тонкими полосками. Разогреваем сковородку. На смеси растительного и сливочного масла обжариваем вермишель и ветчину. Теперь нам нужно взбить два яйца. В этом рецепте я хочу использовать яйца от Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» от птиц на свободном выгуле с ярким и красивым желтком. Пока будем взбивать яйца, вермишель зальем горячей водой. Взбиваем яйца.