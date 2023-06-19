Прямой эфир

С этим простым рецептом справятся даже дети. Готовим вермишель с яйцом и ветчиной

19 июня 2023 10:45
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простой детский рецепт вермишели с яйцом. Нам понадобится вермишель, яйца, сливочное масло, немного соли, ветчина, петрушка и растительное масло.

С этим простым рецептом справятся даже дети. Готовим вермишель с яйцом и ветчиной-1

Нарежем ветчину тонкими полосками. Разогреваем сковородку. На смеси растительного и сливочного масла обжариваем вермишель и ветчину. Теперь нам нужно взбить два яйца. В этом рецепте я хочу использовать яйца от Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» от птиц на свободном выгуле с ярким и красивым желтком. Пока будем взбивать яйца, вермишель зальем горячей водой. Взбиваем яйца.

С этим простым рецептом справятся даже дети. Готовим вермишель с яйцом и ветчиной-4

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.

С этим простым рецептом справятся даже дети. Готовим вермишель с яйцом и ветчиной-7

Макароны практически готовы. Мелко рубим петрушку. Немного подсолим вермишель. Отправляем сюда взбитые яйца и все быстро перемешиваем. Сюда же отправляем петрушку. Яйцо схватилось, но паста осталась сливочной и нежной. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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