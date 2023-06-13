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Омлет с вялеными помидорами. Рецепт лёгкого завтрака от кулинара

13 июня 2023 10:05
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим роскошный омлет с вялеными помидорами. Нам понадобятся вяленые помидары, паприка, сыр, яйца, немного молока, салат и соль.

Омлет с вялеными помидорами. Рецепт лёгкого завтрака от кулинара-1

Мелко нарежем вяленые томаты. Перекладываем вяленые томаты в емкость, натираем сыр. В этом рецепте я использую яйца от компании «Ивенецкая птушка», обогащенные селеном и йодом. Важно, что яйцо от кур свободного выгула.

Омлет с вялеными помидорами. Рецепт лёгкого завтрака от кулинара-4

Вбиваем яйца и разогреваем сковородку. Немного паприки и морской соли. Немного молока. Все взбиваем. Немного растительного масла на сковородку. Отправляем яичную смесь на сковородку.

Омлет с вялеными помидорами. Рецепт лёгкого завтрака от кулинара-7

Омлет готов, перекладываем на сервировочную тарелку и украшаем зеленью. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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