Омлет с вялеными помидорами. Рецепт лёгкого завтрака от кулинара

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим роскошный омлет с вялеными помидорами. Нам понадобятся вяленые помидары, паприка, сыр, яйца, немного молока, салат и соль.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим роскошный омлет с вялеными помидорами. Нам понадобятся вяленые помидары, паприка, сыр, яйца, немного молока, салат и соль.
Мелко нарежем вяленые томаты. Перекладываем вяленые томаты в емкость, натираем сыр. В этом рецепте я использую яйца от компании «Ивенецкая птушка», обогащенные селеном и йодом. Важно, что яйцо от кур свободного выгула.
Вбиваем яйца и разогреваем сковородку. Немного паприки и морской соли. Немного молока. Все взбиваем. Немного растительного масла на сковородку. Отправляем яичную смесь на сковородку.
Омлет готов, перекладываем на сервировочную тарелку и украшаем зеленью. Наш завтрак готов, приятного аппетита.
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