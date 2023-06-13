Омлет с вялеными помидорами. Рецепт лёгкого завтрака от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим роскошный омлет с вялеными помидорами. Нам понадобятся вяленые помидары, паприка, сыр, яйца, немного молока, салат и соль.

Мелко нарежем вяленые томаты. Перекладываем вяленые томаты в емкость, натираем сыр. В этом рецепте я использую яйца от компании «Ивенецкая птушка», обогащенные селеном и йодом. Важно, что яйцо от кур свободного выгула.

Вбиваем яйца и разогреваем сковородку. Немного паприки и морской соли. Немного молока. Все взбиваем. Немного растительного масла на сковородку. Отправляем яичную смесь на сковородку.