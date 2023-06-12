Кускус с ветчиной и томатами. Рецепт быстрого и вкусного завтрака

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим быстрый и вкусный кускус. Нам понадобится крупа кускус, немного цедры лимона, ветчина, кукуруза, черный перец, томаты черри, паприка, масло и соль. В миску, где будет завариваться кускус, мы натираем цедру лимона, а дальше добавляем часть кускуса. Теперь добавляем немного растительного масла, перемешаем все. Заливаем все кипятком. Накрываем все тарелкой и ждем, когда крупа заберет всю воду.

Сделаем начинку и разогреем сковородку. Нарезаем ветчину на мелкие кубики. Наливаем немного растительного масла на сковородку, кукуруза, мелко порезанная ветчина. Вместе с кукурузой и ветчиной прогреем паприку. Несколько помидорок черри отправляем к ветчине и кукурузе.

Кускус запарился, все перемещаем в большую емкость и будем соединять наши продукты. Ветчину с кукурузой и томатами также отправляем к кускусу, добавим немного черного перца. И морскую соль с травами. Добавим немного сока лимона для свежести. Все перемешиваем.