Прямой эфир

Кускус с ветчиной и томатами. Рецепт быстрого и вкусного завтрака

12 июня 2023 11:08
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим быстрый и вкусный кускус. Нам понадобится крупа кускус, немного цедры лимона, ветчина, кукуруза, черный перец, томаты черри, паприка, масло и соль. В миску, где будет завариваться кускус, мы натираем цедру лимона, а дальше добавляем часть кускуса. Теперь добавляем немного растительного масла, перемешаем все. Заливаем все кипятком. Накрываем все тарелкой и ждем, когда крупа заберет всю воду.

Кускус с ветчиной и томатами. Рецепт быстрого и вкусного завтрака-1

Сделаем начинку и разогреем сковородку. Нарезаем ветчину на мелкие кубики. Наливаем немного растительного масла на сковородку, кукуруза, мелко порезанная ветчина. Вместе с кукурузой и ветчиной прогреем паприку. Несколько помидорок черри отправляем к ветчине и кукурузе.

Кускус с ветчиной и томатами. Рецепт быстрого и вкусного завтрака-4

Кускус запарился, все перемещаем в большую емкость и будем соединять наши продукты. Ветчину с кукурузой и томатами также отправляем к кускусу, добавим немного черного перца. И морскую соль с травами. Добавим немного сока лимона для свежести. Все перемешиваем.

Кускус с ветчиной и томатами. Рецепт быстрого и вкусного завтрака-7

Перекладываем все в сервировочную тарелку, украсим томатом черри. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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