Как можно приготовить вкусный кофе без кофеварки: два простых способа

Один из самых популярных видов кофейного дерева – арабика. Ягоды этого растения отличаются ярким ароматом и интенсивным вкусом. Но хороший урожай и стоит немало, поэтому многие кофейни в своих рецептах используют сочетания арабики и робусты. Второй ингредиент в разы дешевле, однако в нем гораздо больше кофеина. Он и придает популярному напитку тот самый горький вкус.

В последнее время, к слову, все больше заведений предлагают спешиалти-кофе. Тот самый случай, когда бариста готовит только отборные сорта арабики или их сочетания, так называемый купаж.

Анна Громова:

Мы часть такой культуры, когда качество начинается с того, что фермер собирает только спелые ягоды, обрабатывает их специальным образом. Моя задача как обжарщика – найти этот урожай, купить его, правильным образом обжарить и предложить покупателю.

Кстати, между темной и светлой обжаркой оптимальной считается средняя. Кофе не будет слишком горьким и сохранит многообразие вкусовых оттенков. Очевидно, качество конечного продукта зависит и от оборудования. Но дороже, не значит лучше. Профессионалы уверяют: приготовить отличный напиток можно и без эспрессо-машины. В помощь конструкция под названием кемекс. Варка и фильтрация происходят в специальной колбе. Быстро, недорого, вкусно.

Анна Громова:

Я считаю, что это отличный вариант для дома. Если, например, пробовать разные виды кофе, разные сорта и разные способы обработки, вкус в таких способах заваривания проявляется очень-очень ярко. Впрочем, чтобы приготовить на собственной кухне напиток не хуже, чем в любимом заведении, не обязательно даже покупать дополнительные девайсы. Ярослав Костюк, старший бариста кофейни:

Вы можете купить себе пачку свежеобжаренного зерна, купить себе хорошую кофемолку и заварить себе кофе в чашку. Можно использовать разные сорта из разных стран и каждый день или каждую неделю получать этот вкусовой опыт и наслаждаться разнообразием кофейного зерна.