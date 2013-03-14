Истинно русское блюдо - блины с начинкой. Рецепт от директора ресторана

Масленицу ждать не обязательно, чтобы напроситься к любимой тёще на блины. Золотистые, с икоркой, со сметаной - кто же откажется от них? Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ узнала рецепт блинов «от тёщи»!

Илья Шиманский, директор ресторана:

Рецепт блинов очень прост. Готовить их надо на молоке, добавлять обязательно 1-2 яйца. Эту смесь мукой доводим до консистенции густой сметаны. Добавляем щепотку соли и щепотку сахара. Все это тщательно перемешиваем. Дабавляем капельку души и выпекаем!

Смешивать белки с тестом нужно сверху вниз или наоборот, а не кругообразными движениями. Иначе тесто осядет. Блины лучше выпекать на сковородах небольшого размера, жарить на сильном огне.

Илья Шиманский:

Чтобы блины хорошо отставали от сковороды, в них надо добавлять немножко масла растительного. И еще такой «тёщин» секретик: чтобы блины хорошо отсавали от сковороды, нужно по-особому смазывать сковороду. Берем картофелину, разрезаем пополам, накалываем на вилку и макаем в масло - будет очень удобно.

Что же касается начинок для блинов, то в этом вопросе главное - полет фантазии: от традиционной икры до семги или курицы.

Илья Шиманский:

К блинам можно приготовить вкусную мочанку. Нужно обжарить колбасу с лучком пассированным и добавить немножко свинины. Потом залить сметаной и тушить минут 5. Будет очень вкусно!

«Тёщины блины» - это не просто праздник желудка, но и повод всей семье собраться за одним столом. Какие бы байки не выдумывали про дуэт «тёща-зять», отношения превращать в анекдот не хочет никто. Может для разнообразия стоит приготовитиь блины для тёщи? Некоторые утверждают, что лучшие кулинары - мужчины.

Илья Шиманский:

Мужчины любят поесть, поэтому они вкусно готовят. Вот и все.

Решитесь на эксперимент! Возможно тогда вы зачастите в гости не только на блины!