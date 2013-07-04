Индийское блюдо - Кадай панир. Рецепт

Ароматы карри, мускатного ореха и шафрана… Индийская кухня, как разноцветный ковер, сотканный из нескольких десятков специй. Экзотическая и сказочная, она передает все обаяние страны, отражает традиции и культуру. Родина не только букета пряностей, но и вегетарианства и науки о здоровье, воспетой еще в Аюрведах. Индийская кулинария – это не просто еда, это философия и духовная пища.

Альтернатива мяса – бобовые и молочные продукты, богатые белком. Рацион индусов – это много овощей и морепродуктов. Мясо практически отсутствует, говядина в силу религии – табу! Еда в индийской традиции, как радуга чувств. Предлагаем окунуться в мир специй! Приготовим вместе индийское лакомство – «Кадай панир». Панир – это домашний сыр, который индусы готовят из молока, лимонной кислоты и сыворотки, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Мохан Сингх, шеф-повар:

Понадобиться панир, нарезаем лук красный, сладкий перец, помидор, корень имбиря. Сухой кориандр. Кориандр обжариваем на масле. Добавляем имбирь. Овощи - сразу помидор, потом лук, сладкий перец. Куркума немного, перец молотый, кориандр молотый, гарам масала - индийская приправа. Если хотите, чтобы блюдо было вкусное, необходимо обязательно тушить 5 минут, чтобы запах был и вкус свой пускал. Добавляем сыр, сливочное масло.

Индийская кулинарная школа славится именно приемом обжаривания пряностей, который в разы усиливает аромат блюда! Мастерство повара заключается в магии смешения специй!

Мохан Сингх:

Мы сами готовим лук, помидоры, немного имбиря. Добавляем соус масала. Свежий кориандр, немного сливок. Кадай-панир готов! Украшаем свежим имбирем, сыр панир. Приятного аппетита!

Вместо картофеля и хлеба – рис и лепешки. Только их в Индии оставляют пресными. Готовят национальные блюда в глиняной печи тандур, считается, чем ближе еда к огню, тем больше в ней будет энергии. Чапати, пури, роти – разнообразные лепешки индусы готовят легко и быстро!

Индийские специи – прекрасные антисептики. Но известна ведическая кулинария не только своей пикантностью, но и нежным тонким вкусом и натуральными сладостями! К примеру, из риса делают мороженное куфли! Есть и свой этикет! По традиции в Индии пища подаётся на подносе (тхали) в металлических чашках, по одной для каждого блюда.

Мохан Сингх:

Сыр – это очень полезно вместе с овощами, тогда вам никакие витамины и мясо не надо!