Прямой эфир

Готовим запеканку из замороженных пельменей. Пошаговый рецепт

05 декабря 2018 06:48
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим завтрак из того, что под рукой из замороженных пельменей, будет вкусная запеканка. Нам понадобится: замороженные пельмени, сливки, яйца, красный лук, помидоры, твердый сыр и чеснок.   

Готовим запеканку из замороженных пельменей. Пошаговый рецепт-1

Как приготовить запеканку из замороженных пельменей? Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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