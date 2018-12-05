Готовим запеканку из замороженных пельменей. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня приготовим завтрак из того, что под рукой из замороженных пельменей, будет вкусная запеканка. Нам понадобится: замороженные пельмени, сливки, яйца, красный лук, помидоры, твердый сыр и чеснок.