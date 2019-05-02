Готовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак приготовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Чтобы их приготовить, нам понадобятся: слоеное бездрожжевое тесто, брокколи, сыр фета, лук, чеснок, яйца, соль и мускатный орех.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак приготовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Чтобы их приготовить, нам понадобятся: слоеное бездрожжевое тесто, брокколи, сыр фета, лук, чеснок, яйца, соль и мускатный орех.
Как приготовить слоёные пирожки с брокколи и сыром? Узнаете, посмотрев видеоматериал.