Прямой эфир

Готовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Пошаговый рецепт

02 мая 2019 06:30
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак приготовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Чтобы их приготовить, нам понадобятся: слоеное бездрожжевое тесто, брокколи, сыр фета, лук, чеснок, яйца, соль и мускатный орех.

Готовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Пошаговый рецепт-1

Как приготовить слоёные пирожки с брокколи и сыром? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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