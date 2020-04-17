Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт

Ингредиенты: мука, яйца, сахар, сахар ванильный, творог, сода, уксус, сливочное масло, изюм. А также белки, сахарная пудра, лимон, шоколад и посыпка.
Ингредиенты: мука, яйца, сахар, сахар ванильный, творог, сода, уксус, сливочное масло, изюм. А также белки, сахарная пудра, лимон, шоколад и посыпка.
Взбиваем 4 яйца с 150 гр сахара.
Растапливаем 150 гр сливочного масла в сотейнике, а после остужаем его.
Добавляем в хорошо взбитые яйца 40 гр 9% творога.
Предварительно замачиваем 100 гр изюма.
Добавляем в основную массу ванильный сахар и остывшее масло.
Просеиваем 400 гр муки.
Гасим 1 ч. л. соды уксусом и отправляем в тесто.
Смазываем форму растительным маслом и выкладываем в нее тесто.
Разогреваем духовку на 180 градусов.
Запекаем кулич 45 минут.
Готовим глазурь.
Отделяем белки от желтков. Берем 2 яйца.
Белки взбиваем с щепоткой соли.
Добавляем 1 ч. л. лимонного сока.
Всыпаем постепенно 3 ст. л. сахарной пудры.
Хорошо взбиваем глазурь холодный венчиком.
Посыпаем кулич украшением.
Кулич готов. Приятного аппетита!