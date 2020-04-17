Прямой эфир

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт

17 апреля 2020 14:56
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Ингредиенты: мука, яйца, сахар, сахар ванильный, творог, сода, уксус, сливочное масло, изюм. А также белки, сахарная пудра, лимон, шоколад и посыпка.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-1

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-3



Взбиваем 4 яйца с 150 гр сахара.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-5

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-7

Растапливаем 150 гр сливочного масла в сотейнике, а после остужаем его.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-10

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-12


Добавляем в хорошо взбитые яйца 40 гр 9% творога.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-14

Предварительно замачиваем 100 гр изюма.

Добавляем в основную массу ванильный сахар и остывшее масло.

Просеиваем 400 гр муки.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-17

Гасим 1 ч. л. соды уксусом и отправляем в тесто.

Смазываем форму растительным маслом и выкладываем в нее тесто.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-20

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-22

Разогреваем духовку на 180 градусов.

Запекаем кулич 45 минут.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-25

Готовим глазурь.

Отделяем белки от желтков. Берем 2 яйца.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-28

Белки взбиваем с щепоткой соли.

Добавляем 1 ч. л. лимонного сока.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-31

Всыпаем постепенно 3 ст. л. сахарной пудры.

Хорошо взбиваем глазурь холодный венчиком.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-34

Посыпаем кулич украшением.

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-37

Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт-39

Кулич готов. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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