Готовим пышный кулич без дрожжей. Быстрый рецепт

Ингредиенты: мука, яйца, сахар, сахар ванильный, творог, сода, уксус, сливочное масло, изюм. А также белки, сахарная пудра, лимон, шоколад и посыпка.





Взбиваем 4 яйца с 150 гр сахара.

Растапливаем 150 гр сливочного масла в сотейнике, а после остужаем его.



Добавляем в хорошо взбитые яйца 40 гр 9% творога.

Предварительно замачиваем 100 гр изюма. Добавляем в основную массу ванильный сахар и остывшее масло. Просеиваем 400 гр муки.

Гасим 1 ч. л. соды уксусом и отправляем в тесто. Смазываем форму растительным маслом и выкладываем в нее тесто.

Разогреваем духовку на 180 градусов. Запекаем кулич 45 минут.

Готовим глазурь. Отделяем белки от желтков. Берем 2 яйца.

Белки взбиваем с щепоткой соли. Добавляем 1 ч. л. лимонного сока.

Всыпаем постепенно 3 ст. л. сахарной пудры. Хорошо взбиваем глазурь холодный венчиком.

Посыпаем кулич украшением.