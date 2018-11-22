Прямой эфир

Готовим необычный мексиканский завтрак с авокадо. Пошаговый рецепт

22 ноября 2018 06:47
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим необычный мексиканский завтрак гуакамоле. Для этого нам понадобятся: авокадо, тортилья, перец чили, лук, помидоры, лимон и кинза.

Готовим необычный мексиканский завтрак с авокадо. Пошаговый рецепт-1

Как приготовить необычный мексиканский завтрак с авокадо? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Этот коктейль очень популярен в Мексике. Показываем, как приготовить

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