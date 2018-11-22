Готовим необычный мексиканский завтрак с авокадо. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим необычный мексиканский завтрак – гуакамоле. Для этого нам понадобятся: авокадо, тортилья, перец чили, лук, помидоры, лимон и кинза.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим необычный мексиканский завтрак – гуакамоле. Для этого нам понадобятся: авокадо, тортилья, перец чили, лук, помидоры, лимон и кинза.
Как приготовить необычный мексиканский завтрак с авокадо? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Этот коктейль очень популярен в Мексике. Показываем, как приготовить