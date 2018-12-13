Прямой эфир

Готовим домашнюю шаурму. Пошаговый рецепт

13 декабря 2018 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак приготовим домашнюю шаурму. Ингредиенты: лаваш, курица, пекинская капуста, огурцы, помидоры, морковка, лук, соль, сахар, уксус, зира, перец чили и оливковое масло.

Готовим домашнюю шаурму. Пошаговый рецепт-1

Для соуса нам потребуется: йогурт несладкий, чеснок, чёрный перец и соль.

Готовим домашнюю шаурму. Пошаговый рецепт-4

Как приготовить домашнюю шаурму? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Напиток здоровья от народов Кавказа – айран: простой рецепт

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим творожные колобки с хурмой. Пошаговый рецепт
12 декабря 2018 06:54

Готовим творожные колобки с хурмой. Пошаговый рецепт

Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт
12 декабря 2018 06:54

Этот полезный смузи необходимо пить зимой: простой рецепт

Готовим перевернутый банановый пирог со взбитыми сливками. Пошаговый рецепт
11 декабря 2018 06:56

Готовим перевернутый банановый пирог со взбитыми сливками. Пошаговый рецепт