Готовим домашнюю шаурму. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак приготовим домашнюю шаурму. Ингредиенты: лаваш, курица, пекинская капуста, огурцы, помидоры, морковка, лук, соль, сахар, уксус, зира, перец чили и оливковое масло.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак приготовим домашнюю шаурму. Ингредиенты: лаваш, курица, пекинская капуста, огурцы, помидоры, морковка, лук, соль, сахар, уксус, зира, перец чили и оливковое масло.
Для соуса нам потребуется: йогурт несладкий, чеснок, чёрный перец и соль.
Как приготовить домашнюю шаурму? Узнаете, посмотрев видеоматериал.