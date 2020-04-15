Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт

Ингредиенты: мука, вода, оливковое масло и соль. Для начинки нам понадобятся томатная паста, колбаса, листья базилика, сахар, сыр моцарелла, орегано и тимьян.

Разводим 10 гр живых дрожжей в воде. Добавляем сахар. Просеиваем 0,5 стакана муки. Добавляем к ней щепотку соли.

Добавляем к муке 1,5 стакана воды.

Замешиваем тесто и оставляем его минут на 20. Готовим начинку. Натираем на крупную терку сыр моцарелла.

Нарезаем колбасу кольцами. 0,5 стакана томатной пасты смешиваем с сахаром, солью и 1 ст. л. уксуса.

Раскатываем тесто достаточно тонко.

Предварительно разогреваем духовку на максимальную температуру. В нашем случае – это 230 градусов.

Разогретый также противень переворачиваем вверх дном, смазываем оливковым маслом, присыпаем мукой и выкладываем тесто. Так будет проще достать готовую пиццу.

Смазываем основу для пиццы оливковым маслом. Далее наносим томатный соус.

Выкладываем листья зеленого базилика.

Распределяем на основу колбасу.

Посыпаем сверху сыром.

Запекаем пиццу 5-7 минут.

Горячую пиццу смазываем оливковым маслом и посыпаем специями.