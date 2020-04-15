Прямой эфир

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт

15 апреля 2020 07:04
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Ингредиенты: мука, вода, оливковое масло и соль. Для начинки нам понадобятся томатная паста, колбаса, листья базилика, сахар, сыр моцарелла, орегано и тимьян.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -1

Разводим 10 гр живых дрожжей в воде. Добавляем сахар.

Просеиваем 0,5 стакана муки. Добавляем к ней щепотку соли.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -4

Добавляем к муке 1,5 стакана воды.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -7

Замешиваем тесто и оставляем его минут на 20.

Готовим начинку.

Натираем на крупную терку сыр моцарелла.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -10

Нарезаем колбасу кольцами.

0,5 стакана томатной пасты смешиваем с сахаром, солью и 1 ст. л. уксуса.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -13

Раскатываем тесто достаточно тонко.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -16

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -18

Предварительно разогреваем духовку на максимальную температуру. В нашем случае – это 230 градусов.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -21

Разогретый также противень переворачиваем вверх дном, смазываем оливковым маслом, присыпаем мукой и выкладываем тесто. Так будет проще достать готовую пиццу.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -24

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -26

Смазываем основу для пиццы оливковым маслом. Далее наносим томатный соус.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -29

Выкладываем листья зеленого базилика.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -32

Распределяем на основу колбасу.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -35

Посыпаем сверху сыром.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -38

Запекаем пиццу 5-7 минут.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -41

Горячую пиццу смазываем оливковым маслом и посыпаем специями.

Готовим дома пиццу. Классический итальянский рецепт -44

Пицца готова. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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