Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим бодрящий чай, который лечит головную боль и даже горло. Для этого нам понадобится: зеленый чай с жасмином, груши, лимон и корица.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим бодрящий чай, который лечит головную боль и даже горло. Для этого нам понадобится: зеленый чай с жасмином, груши, лимон и корица.
1) Засыпаем в заварник зеленый чай с жасмином.
2) Заливаем воду из чайника. Кстати, воду нужно немного не довести до кипения.
3) Сливаем первую заварку через 2 минуты. Отметим, что при приготовлении зеленого чая важно не его количество, а время заваривания: напиток должен завариваться не больше 4 минут.
4) Повторно заливаем чай горячей водой.
5) Разрезаем грушу, убираем косточки, нарезаем на кусочки и измельчаем блендером.
6) В остывший чай добавляем измельченную грушу.
7) Разрезаем лимон. Сок половины лимона добавляем в заварник.
8) Добавляем чайную ложку корицы и перемешиваем. Через 3 минуты чай готов.
Как приготовить бодрящий лечебный чай? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
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