Прямой эфир

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт

29 октября 2018 06:51
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим бодрящий чай, который лечит головную боль и даже горло. Для этого нам понадобится: зеленый чай с жасмином, груши, лимон и корица.  

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт-1

1) Засыпаем в заварник зеленый чай с жасмином.

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт-4

2) Заливаем воду из чайника. Кстати, воду нужно немного не довести до кипения.

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт-7

3) Сливаем первую заварку через 2 минуты. Отметим, что при приготовлении зеленого чая важно не его количество, а время заваривания: напиток должен завариваться не больше 4 минут.

4) Повторно заливаем чай горячей водой.

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт-10

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт-12

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт-14

5) Разрезаем грушу, убираем косточки, нарезаем на кусочки и измельчаем блендером.

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт-17

6) В остывший чай добавляем измельченную грушу.

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт-20

7) Разрезаем лимон. Сок половины лимона добавляем в заварник.

Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт-23

8) Добавляем чайную ложку корицы и перемешиваем. Через 3 минуты чай готов.

Как приготовить бодрящий лечебный чай? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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