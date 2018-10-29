Этот чай поможет вылечить головную боль и горло: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Приготовим бодрящий чай, который лечит головную боль и даже горло. Для этого нам понадобится: зеленый чай с жасмином, груши, лимон и корица.

1) Засыпаем в заварник зеленый чай с жасмином.

2) Заливаем воду из чайника. Кстати, воду нужно немного не довести до кипения.

3) Сливаем первую заварку через 2 минуты. Отметим, что при приготовлении зеленого чая важно не его количество, а время заваривания: напиток должен завариваться не больше 4 минут. 4) Повторно заливаем чай горячей водой.

5) Разрезаем грушу, убираем косточки, нарезаем на кусочки и измельчаем блендером.

6) В остывший чай добавляем измельченную грушу.

7) Разрезаем лимон. Сок половины лимона добавляем в заварник.