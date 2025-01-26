По методике экзитпола было опрошено почти 12 тысяч человек

25 января 2025-го – этот день, несомненно, войдет в историю. И хотя итоги выборов станут известны позже (предварительную информацию о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в Президенты, страна узнает к 2 часам ночи 27 января), об одном можно сказать с уверенностью уже сейчас – свои голоса люди отдавали за мирное, созидательное и перспективное будущее для себя и своих детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ЦИК на 20:00, явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 85,7 % от общего числа включенных в списки для голосования. Тем временем стали известны результаты масштабного соцопроса по методике экзитпол. Социсследование проводилось на трех сотнях избирательных участков как в крупных городах, так и в сельской местности. Опрошены почти 12 тысяч человек. Итак, за Олега Гайдукевича проголосовали 1,8 % избирателей. За Анну Канопацкую – 1,6 %. За Александра Лукашенко – больше 87 % респондентов. Сергей Сыранков набрал 2,7 %, а Александр Хижняк – 1,2 % голосов избирателей. Стоит отметить: опрос не нарушает тайну волеизъявления, а его результаты озвучили только после закрытия участков.

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:

По итогам экзитполов, то есть опросов на выходе с избирательных участков, мы опросили 11 948 человек. В целом результаты экзитпола, они, как правило, практически совпадают с официальными результатами выборов. Их преимущество заключается в том, что мы узнаем об этих результатах заранее, еще до официального обращения. Также мы получаем хороший срез мнений, то есть с респондентами (12 тысяч человек) общается тысяча интервьюеров напрямую. Они в формате тет-а-тет доверяют право озвучить свой голос именно респонденту.

Представители участковых комиссий приступили к подсчету голосов сразу после закрытия участков – ровно в 20:00. Процедура строго определена законом. Прежде необходимо подсчитать и огласить число неиспользованных бюллетеней, затем погасить их, сложить в пакеты и опечатать. Ящики для голосования вскрывают поочередно. Вначале подсчитываются бюллетени, выданные в ходе досрочного голосования, затем – тех, кто отдали свои голоса на дому. И только после – тех, кто свой выбор делал в основной день. Заполненные бланки считают сначала раздельно, а затем данные суммируются. Отметим, что подсчет голосов избирателей проводится без перерыва до получения результатов по всему участку. Процесс открытый – освещать его могут журналисты. За всеми этапами процедуры тщательно следят национальные и международные наблюдатели. Окончательную оценку проведению президентских выборов зарубежные эксперты дадут 27 января в ходе пресс-конференции.

Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций Южно-Африканской Республики:

Представляя Пан-Африканский парламент, хочу сказать, что для нас это огромная честь – присутствовать на выборах в Беларуси. И, конечно же, для нас это очень ценный опыт, который мы определенно заимствуем и будем использовать в наших странах. Мы сегодня целый день ходим по участкам и видим, что все происходящее определенно полностью соответствует Конституции Республики Беларусь. Мы видим, что все члены комиссий обладают высоким профессионализмом. Мы с уверенностью можем сказать, что выборы проходят в соответствии с высокими стандартами.