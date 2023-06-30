Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим быструю и полезную вермишель с креветками. Нам понадобятся креветки, вермишель, пармезан, сухая петрушка, немного сливок, масло и вода. В первую очередь очистим креветки, также очищаем их от пищевода. Разогреваем сковороду и наливаем растительное масло.

Сразу добавим немного сухой петрушки, чтобы она при обжарке отдала все свои ароматы. И вермишель, немного обжарим ее до золотистого цвета. Наливаем воду, две минутки проварим.

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Пока у нас есть время, мы натрем пармезан. Добавляем креветки. Убавляем огонь и добавляем сливки, чтобы они не свернулись. Добавим пармезан, он нам даст то количество соли, которое нам надо.