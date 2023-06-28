Адыгейский сыр в кляре. Рецепт изысканного завтрака

Лена Климук, кулинар:

Сегодня на завтрак мы приготовим очень интересное блюдо – адыгейский сыр в кляре. Нам понадобится адыгейский сыр, сахар, абрикос, масло, яйцо, молотые стручки ванили, немного муки и воды.

В первую очередь сделаем кляр. Отправляем муку, молотые стручки ванили. В этом рецепте мне понадобится яйцо от Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» без ГМО и антибиотиков. Сюда вбиваем яйцо, немного сахара, буквально две столовые ложки воды. Все взбиваем вилкой. Включаем сковородку. Каждый кусочек адыгейского сыра обмакиваем в кляр и кладем на разогретую сковородку.

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичкая» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.