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Адыгейский сыр в кляре. Рецепт изысканного завтрака

28 июня 2023 09:07
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня на завтрак мы приготовим очень интересное блюдо – адыгейский сыр в кляре. Нам понадобится адыгейский сыр, сахар, абрикос, масло, яйцо, молотые стручки ванили, немного муки и воды.

Адыгейский сыр в кляре. Рецепт изысканного завтрака -1

В первую очередь сделаем кляр. Отправляем муку, молотые стручки ванили. В этом рецепте мне понадобится яйцо от Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» без ГМО и антибиотиков. Сюда вбиваем яйцо, немного сахара, буквально две столовые ложки воды. Все взбиваем вилкой. Включаем сковородку. Каждый кусочек адыгейского сыра обмакиваем в кляр и кладем на разогретую сковородку.

Адыгейский сыр в кляре. Рецепт изысканного завтрака -4

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичкая» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.

Адыгейский сыр в кляре. Рецепт изысканного завтрака -7

С одной стороны сыр уже обжарился, переворачиваем. Освободим абрикосы от косточки. Перекладываем сыр на сервировочную тарелку, выкладываем абрикосы. Совсем чуть-чуть присыпаем сахаром. Наш завтрак готов, приятного аппетита. Изюминкой этого завтрака стала ваниль.

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