1,5 километра: в Италии испекли самую длинную пиццу в мире

Новости Италии. Пицца «Маргарита», представленная в Милане, растянулась более чем на полтора километра. Над ней колдовали 80 мастеров. Для того чтобы разложить приготовленное блюдо, пришлось в ряд составить 800 столов.



На приготовление самой большой в мире пиццы ушло 1,5 тонны моцареллы и около 2 тонн томатного соуса. Общий же вес блюда составил около 5 тонн. Самыми довольными оказались посетители всемирной выставки «Экспо-2015», сумевшие полакомится кулинарным творением бесплатно.





Сообщается, что рекорд будет занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Любите пиццу и просто мечтали бы попробовать настоящей итальянской пиццы? Не беда. Как приготовить правильно традиционную итальянскую пиццу расскажут корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Рецепт классической итальянской пиццы с тонкой и хрустящей корочкой – на видео.