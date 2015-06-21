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1,5 километра: в Италии испекли самую длинную пиццу в мире

21 июня 2015 12:41
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Новости Италии. Пицца «Маргарита», представленная в Милане, растянулась более чем на полтора километра. Над ней колдовали 80 мастеров. Для того чтобы разложить приготовленное блюдо, пришлось в ряд составить 800 столов.

На приготовление самой большой в мире пиццы ушло 1,5 тонны моцареллы и около 2 тонн томатного соуса. Общий же вес блюда составил около 5 тонн. Самыми довольными оказались посетители всемирной выставки «Экспо-2015», сумевшие полакомится кулинарным творением бесплатно.

Сообщается, что рекорд будет занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Любите пиццу и просто мечтали бы попробовать настоящей итальянской пиццы? Не беда. Как приготовить правильно традиционную итальянскую пиццу расскажут корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Рецепт классической итальянской пиццы с тонкой и хрустящей корочкой – на видео.

# Книга рекордов Гиннесса # Рецепты # Фотофакт

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