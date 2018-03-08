Женщина и ее сын погибли на пожаре в Витебске

Новости Беларуси. На пожаре в Витебске погибли два человека.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Светлану Сахарову, сообщение о возгорании поступило 8 марта утром.

На месте происшествия был спасен мужчина. Его доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В квартире были обнаружены женщина и ее взрослый сын без признаков жизни.

Следователи и эксперты осматривают место происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце января нынешнего года в Лидском районе произошел страшный пожар.