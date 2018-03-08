Женщина и ее сын погибли на пожаре в Витебске

Новости Беларуси. На пожаре в Витебске погибли два человека.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Светлану Сахарову, сообщение о возгорании поступило 8 марта утром.
На месте происшествия был спасен мужчина. Его доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
В квартире были обнаружены женщина и ее взрослый сын без признаков жизни.
Следователи и эксперты осматривают место происшествия.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В конце января нынешнего года в Лидском районе произошел страшный пожар.
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